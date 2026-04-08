Matura 2026 rozpocznie się wcześniej. Zobacz harmonogram egzaminów

Kiedy odbędzie się matura 2026? CKE ogłosiła nowy kalendarz egzaminów

Zmagania maturzystów w 2026 roku rozpoczną się szybciej niż w minionym sezonie – tak wynika z oficjalnego komunikatu wydanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwsze arkusze uczniowie otworzą już 4 maja, podczas gdy w 2025 roku start maturalnego maratonu zaplanowano na 5 maja. Dla porównania w 2024 roku abiturienci pisali pierwszy test 7 maja.

Matura 2026 rozpocznie się 4 maja 2026 roku punktualnie o godzinie 9 od testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dobę później, 5 maja, absolwenci zmierzą się z matematyką. Z kolei 6 maja w harmonogramie przewidziano egzamin z języka obcego nowożytnego.

Zasady matury 2026. Jakie progi punktowe i czas trwania przewiduje CKE?

Egzaminacyjny maraton tradycyjnie podzielony jest na część obowiązkową oraz przedmioty dodatkowe. Każdy abiturient ma obowiązek zaliczyć: język polski (zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej), matematykę (wyłącznie pisemnie) oraz wybrany język obcy nowożytny (podobnie jak język ojczysty – pisemnie i ustnie). Maturzyści muszą jeszcze przystąpić do egzaminu z minimum jednego dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

aby zdać przedmioty obowiązkowe, trzeba zgromadzić minimum 30 procent możliwych do zdobycia punktów,

w przypadku testów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje żaden minimalny próg (w systemie liczy się po prostu uzyskany wynik).