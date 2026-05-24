Referendum w Krakowie. Łukasz Gibała skomentował wyniki exit poll

Adrian Teliszewski
2026-05-24 22:15

Zanosi się na wielką zmianę w krakowskim samorządzie. Z badania exit poll przeprowadzonego przez OGB na zlecenie Polsat News wynika, że odwołany został zarówno prezydent Aleksander Miszalski, jak i rada miasta. Te wyniki skomentował radny Łukasz Gibała, który w wyborach samorządowych 2024 r. przegrał z Miszalskim walkę o prezydenturę.

OFICJALNE wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Kto wygrał?
  • Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, frekwencja w krakowskim referendum wyniosła 33,4 proc.
  • Jeśli te dane się potwierdzą, Aleksander Miszalski i rada miasta zostaną odwołani.
  • Wyniki exit poll skomentował radny Łukasz Gibała.

Aleksander Miszalski zostanie odwołany? Wyniki exit poll nie pozostawiają złudzeń

W Krakowie zanosi się na polityczne trzęsienie ziemi! Dane z badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) wskazują, że frekwencja w referendum wyniosła 33,4 procenta. To oznacza, że funkcję straci nie tylko Aleksander Miszalski, ale też wszyscy radni, a w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory samorządowe. Przypomnijmy, że liczba uprawnionych do głosowania w referendum to 587 728. Próg do odwołania prezydenta wynosił 158 555 czyli 26,98 proc. uprawnionych, a odwołania rady 179 792 czyli 30,59 proc. uprawnionych.

Spośród Krakowian, którzy uczestniczyli w referendum przytłaczająca większość opowiedziała się za odwołaniem Miszalskiego i rady miasta. Oficjalne wyniki referendum poznamy najprawdopodobniej w poniedziałkowy (25 maja) poranek.

Oszczędny komentarz Łukasza Gibały

Do wstępnych, sondażowych wyników niedzielnego głosowania odniósł się Łukasz Gibała. Radny udzielił w mediach społecznościowych bardzo zdawkowego komentarza.

Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej frekwencja wyniosła 33,4%. Jeśli te dane się potwierdzą, to zarówno Aleksander Miszalski jak i rada miasta zostaną odwołani. Ale spokojnie czekamy na oficjalne wyniki - napisał na Facebooku Łukasz Gibała.

W wyborach samorządowych 2024 r. Łukasz Gibała wszedł do II tury, gdzie przegrał z Aleksandrem Miszalskim. Różnica była jednak bardzo niewielka. Na Gibałę zagłosowało wówczas 48,96 proc. uprawnionych, podczas gdy Miszalski zyskał aprobatę 51,04 proc. wyborców.   

