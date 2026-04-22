Matura 2026 z polskiego: Sprawdź, jakie lektury pojawiały się w ostatnich latach. To musi widzieć każdy maturzysta!

Jakie lektury pojawiały się na maturze z polskiego? Przegląd lat 2020–2025

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2026 roku odbędzie się 4 maja o godzinie 9:00 i potrwa 240 minut. To najdłuższy pisemny egzamin, obejmujący test, część historycznoliteracką oraz wypracowanie. Aby dobrze przygotować się do matury, warto wiedzieć, jakie lektury pojawiały się w poprzednich latach — bo to one najczęściej wracają w arkuszach.

Poniżej znajdziesz zestawienie lektur i motywów, które dominowały na maturze podstawowej w latach 2020–2025.

Matura 2020 – „Wesele” i poezja współczesna

W 2020 roku głównym tematem wypracowania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Alternatywny temat dotyczył wiersza Anny Kamieńskiej. W części testowej pojawiały się również fragmenty klasycznych lektur z kanonu epok.

Najważniejsze lektury 2020:

Wesele

Poezja współczesna (Kamieńska)

Lektury z listy obowiązkowej (m.in. Lalka, Pan Tadeusz, Dziady cz. III

Matura 2021 – „Lalka” i „Ziemia obiecana”

W 2021 roku maturzyści mierzyli się z tematem dotyczącym ambicji w „Lalce” Bolesława Prusa. Drugi temat odnosił się do problematyki z „Ziemi obiecanej” Reymonta. W arkuszu mogły pojawić się również inne lektury obowiązkowe, takie jak: „Dziady cz. III”, „Pan Tadeusz”, „Wesele”, „Granica”, „Makbet”.

Najważniejsze lektury 2021:

Lalka

Ziemia obiecana

Lektury z gwiazdką: Dziady III, Pan Tadeusz, Wesele, Makbet

9

Matura 2022 – „Pan Tadeusz” i relacje międzyludzkie

W 2022 roku tematy wypracowań opierały się na fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Maturzyści analizowali m.in.:

relacje między ludźmi jako źródło szczęścia,

honor i postawy bohaterów.

W części testowej pojawiła się również „Lalka” Bolesława Prusa.

Matura 2023 – nowa formuła i szeroka lista lektur

Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła egzaminu. Tematy wypracowań nie wskazują jednej konkretnej lektury — maturzysta sam wybiera utwór z listy obowiązkowej.

Najczęściej wykorzystywane lektury w 2023 roku to:

„Dziady cz. III”

„Pan Tadeusz”

„Lalka”

„Wesele”

„Dżuma”

Lista obejmuje epoki od antyku po współczesność.

40

Matura 2024 – „Przedwiośnie”, „Potop”, „Wesele”

W 2024 roku tematy wypracowań odwoływały się m.in. do:

„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,

„Potopu” Henryka Sienkiewicza,

„Wesela” Wyspiańskiego.

Ważne było opanowanie lektur z gwiazdką, takich jak: „Lalka”, „Makbet”, „Antygona”.

Matura 2025 – zawężona lista lektur

W 2025 roku lista lektur została zawężona z powodu zmian w podstawie programowej. Najważniejsze utwory to:

„Lalka”

„Dziady” cz. II i III

„Pan Tadeusz”

„Makbet”

„Wesele”

„Dżuma”

To właśnie te tytuły najczęściej pojawiały się w tematach i analizach.

Podsumowanie – które lektury wracają najczęściej?

Analiza lat 2020–2025 pokazuje, że na maturze podstawowej regularnie pojawiają się:

Najczęściej powtarzające się lektury:

„Lalka” – Bolesław Prus

„Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz

„Dziady cz. III” – Adam Mickiewicz

„Wesele” – Stanisław Wyspiański

„Przedwiośnie” – Stefan Żeromski

„Dżuma” – Albert Camus

To właśnie te utwory warto powtórzyć w pierwszej kolejności przed maturą 2026.