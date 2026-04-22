Matura 2026 z polskiego: Sprawdź, jakie lektury pojawiały się w ostatnich latach. To musi widzieć każdy maturzysta!

Jakie lektury pojawiały się na maturze z polskiego? Przegląd lat 2020–2025
Egzamin maturalny z języka polskiego w 2026 roku odbędzie się 4 maja o godzinie 9:00 i potrwa 240 minut. To najdłuższy pisemny egzamin, obejmujący test, część historycznoliteracką oraz wypracowanie. Aby dobrze przygotować się do matury, warto wiedzieć, jakie lektury pojawiały się w poprzednich latach — bo to one najczęściej wracają w arkuszach.
Poniżej znajdziesz zestawienie lektur i motywów, które dominowały na maturze podstawowej w latach 2020–2025.
Matura 2020 – „Wesele” i poezja współczesna
W 2020 roku głównym tematem wypracowania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Alternatywny temat dotyczył wiersza Anny Kamieńskiej. W części testowej pojawiały się również fragmenty klasycznych lektur z kanonu epok.
Najważniejsze lektury 2020:
- Wesele
- Poezja współczesna (Kamieńska)
- Lektury z listy obowiązkowej (m.in. Lalka, Pan Tadeusz, Dziady cz. III
Matura 2021 – „Lalka” i „Ziemia obiecana”
W 2021 roku maturzyści mierzyli się z tematem dotyczącym ambicji w „Lalce” Bolesława Prusa. Drugi temat odnosił się do problematyki z „Ziemi obiecanej” Reymonta. W arkuszu mogły pojawić się również inne lektury obowiązkowe, takie jak: „Dziady cz. III”, „Pan Tadeusz”, „Wesele”, „Granica”, „Makbet”.
Najważniejsze lektury 2021:
- Lalka
- Ziemia obiecana
- Lektury z gwiazdką: Dziady III, Pan Tadeusz, Wesele, Makbet
Matura 2022 – „Pan Tadeusz” i relacje międzyludzkie
W 2022 roku tematy wypracowań opierały się na fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Maturzyści analizowali m.in.:
- relacje między ludźmi jako źródło szczęścia,
- honor i postawy bohaterów.
W części testowej pojawiła się również „Lalka” Bolesława Prusa.
Matura 2023 – nowa formuła i szeroka lista lektur
Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła egzaminu. Tematy wypracowań nie wskazują jednej konkretnej lektury — maturzysta sam wybiera utwór z listy obowiązkowej.
Najczęściej wykorzystywane lektury w 2023 roku to:
- „Dziady cz. III”
- „Pan Tadeusz”
- „Lalka”
- „Wesele”
- „Dżuma”
Lista obejmuje epoki od antyku po współczesność.
Matura 2024 – „Przedwiośnie”, „Potop”, „Wesele”
W 2024 roku tematy wypracowań odwoływały się m.in. do:
- „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
- „Potopu” Henryka Sienkiewicza,
- „Wesela” Wyspiańskiego.
Ważne było opanowanie lektur z gwiazdką, takich jak: „Lalka”, „Makbet”, „Antygona”.
Matura 2025 – zawężona lista lektur
W 2025 roku lista lektur została zawężona z powodu zmian w podstawie programowej. Najważniejsze utwory to:
- „Lalka”
- „Dziady” cz. II i III
- „Pan Tadeusz”
- „Makbet”
- „Wesele”
- „Dżuma”
To właśnie te tytuły najczęściej pojawiały się w tematach i analizach.
Podsumowanie – które lektury wracają najczęściej?
Analiza lat 2020–2025 pokazuje, że na maturze podstawowej regularnie pojawiają się:
Najczęściej powtarzające się lektury:
- „Lalka” – Bolesław Prus
- „Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz
- „Dziady cz. III” – Adam Mickiewicz
- „Wesele” – Stanisław Wyspiański
- „Przedwiośnie” – Stefan Żeromski
- „Dżuma” – Albert Camus
To właśnie te utwory warto powtórzyć w pierwszej kolejności przed maturą 2026.