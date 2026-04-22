Nastolatkowie napadli na młodszych chłopców. Taksówkarza zaatakowali gazem

W Krakowie dwóch nastolatków dokonało dwóch rozbojów: najpierw napadli na 12-latka i 15-latka, grożąc im przedmiotem przypominającym broń i kradnąc rzeczy, a następnie zaatakowali taksówkarza gazem pieprzowym, kradnąc mu telefon.

Policjanci z Krakowa szybko zatrzymali sprawców, 16-latka i 17-latka, odnajdując przy nich skradzione przedmioty, broń na gumowe kule oraz nielegalne substancje.

16-latek trafił do okręgowego ośrodka wychowawczego, a 17-latkowi grozi od 2 do 15 lat więzienia, dodatkowo zastosowano wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Rozbój w Krakowie. Sprawcy to dwaj nastolatkowie

W sobotę 18 kwietnia, około godziny 19:00, oficer dyżurny krakowskiej Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w rejonie Grzegórzek. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zastali nastoletnich chłopców oraz ojca jednego z nich. Z relacji poszkodowanych wynikało, że chwilę wcześniej dwóch młodych mężczyzn podeszło do 15-latka oraz jego 12-letniego kolegi, grożąc im przedmiotem przypominającym broń. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Krakowie, jeden z napastników uderzył 15-latka w głowę, po czym agresorzy zabrali kilka należących do niego rzeczy. Drugi z napastników natomiast miał kierować groźby karalne w kierunku młodszego z chłopców.

Podczas działań mających na celu zatrzymanie napastników, oficer dyżurny krakowskiej policji odebrał kolejne zgłoszenie o rozboju. Tym razem kierowca taksówki miał zostać zaatakowany w rejonie Azorów. Po przyjeździe na miejsce mundurowi zastali taksówkarza, który przekazał, że po zakończonym kursie dwóch młodych mężczyzn rozpyliło w jego kierunku gaz pieprzowy, po czym skradli należący do niego telefon komórkowy o wartości blisko 6 tysięcy złotych, a następnie uciekli.

Podczas sprawdzania okolicznych ulic, mundurowi zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi napastników. Funkcjonariusze błyskawicznie podbiegli i obezwładnili mężczyzn, którzy nie reagowali na policyjne polecenia. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to 16-latek oraz jego 17-letni kolega. Obaj zostali zatrzymani.

Co grozi młodym przestępcom?

Przy zatrzymanych mężczyznach znaleziono nielegalne substancje, przedmioty skradzione 15-latkowi oraz pistolet na gumowe kule, który został wykorzystany podczas rozboju na nastolatkach. Obaj zatrzymani trafili do policyjnej jednostki, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz posiadania nielegalnych substancji. Dodatkowo, młodszy z nich odpowie również za kierowanie gróźb w kierunku innej osoby.

Finalnie, 16-latek trafił na 3 miesiące do okręgowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. 17-latkowi grozi natomiast kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód zastosowała wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

12

