Maturzyści 2026 zaczną wcześniej. CKE pokazała harmonogram

Przesunięcie terminu może wydawać się niewielkie, ale dla uczniów kończących szkoły średnie oznacza krótszy czas na końcowe przygotowania. Harmonogram wraca do wcześniejszego układu, znanego z lat sprzed pandemii i zmian organizacyjnych. Sesja maturalna w 2026 roku potrwa niemal cały maj. Egzaminy zostały rozpisane w następujący sposób:

część pisemna: od 4 do 21 maja,

część ustna: od 7 do 30 maja

Egzaminy będą odbywać się w dwóch turach – o godzinie 9:00 oraz 14:00. Wyjątkiem jest pierwszy dzień matur, kiedy zaplanowano tylko jedną sesję poranną. W 2026 roku matura ponownie będzie przeprowadzana w dwóch formułach:

Formule 2023 – dla obecnych maturzystów,

Formule 2015 – dla absolwentów z wcześniejszych lat.

Czytaj też: Czy matura jest obowiązkowa? Wyjaśniamy zasady. Jest jeden haczyk

Egzaminy obejmują zarówno część pisemną, jak i ustną. Obowiązkowe pozostają:

język polski,

matematyka,

język obcy nowożytny.

Każdy maturzysta musi także przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Kiedy wyniki matur 2026? Po zakończeniu egzaminów arkusze trafią do sprawdzenia przez egzaminatorów. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa i poznają swoje rezultaty.