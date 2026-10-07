Michał Drewnicki podjął decyzję przed II turą. Jasny apel kandydata PiS w Krakowie

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, zamykający podium w pierwszej turze krakowskich wyborów prezydenckich, zadeklarował brak poparcia dla Moniki Piątkowskiej. Tłumaczył to brakiem politycznego ideału oraz jej powiązaniami ze stolicą.

Samorządowiec poprosił jednocześnie wszystkich Krakowian o masowe stawienie się przy urnach podczas zaplanowanej na 11 października drugiej tury.

W finałowej walce zmierzą się Łukasz Gibała, który uzyskał wcześniej 36,38 proc. poparcia, oraz wspierana przez PSL i KO Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc. w pierwszej turze.

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Były pretendent do urzędu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wskazał kluczowy powód, dla którego przedstawicielka KO nie zasługuje na zaufanie. Według działacza najważniejsze jest, by włodarz miasta był mocno związany z lokalną społecznością, a nie uzależniony od stołecznych centrali partyjnych. „Ja jestem stąd, drodzy państwo, i też tego samego oczekuję od nowego prezydenta Krakowa. Żeby nie przyjeżdżał do nas tutaj na czas wyborów z Warszawy, spod Warszawy czy z jakiegokolwiek innego miejsca, a potem nie czekał na instrukcje z Warszawy” - zaznaczył.

Polityk stwierdził dobitnie, że wspierana przez Koalicję Obywatelską kandydatka kompletnie marginalizuje prawicową część mieszkańców. Jego zdaniem takie podejście do konserwatywnych wyborców w kampanii będzie miało negatywne odbicie w jej ewentualnym stylu zarządzania samorządem. „Kto jako kandydat omija część Krakowian, ten jako prezydent będzie ich omijał tym bardziej” - przekonuje Michał Drewnicki. Zaznaczył ponadto, że ewentualne poparcie Piątkowskiej to zgoda na powrót do politycznego układu, który Krakowianie niedawno odrzucili w trakcie referendum.

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Działacz Prawa i Sprawiedliwości otwarcie zadeklarował, że nie przekaże swojego oficjalnego poparcia rywalowi Piątkowskiej, czyli Łukaszowi Gibale. Samorządowiec wprost przyznał, że na obecnym etapie walki o fotel prezydenta zwyczajnie nie widzi w stawce idealnego kandydata. „W drugiej turze nie ma idealnego kandydata dla nas, którego ja mógłbym w 100 proc. poprzeć” - podsumował polityk. Pospieszył jednak z gorącym wezwaniem do wszystkich Krakowian o to, by w niedzielę tłumnie ruszyli do lokali wyborczych. Wyjaśnił przy tym, że uczestnictwo w głosowaniu stanowi obywatelski obowiązek: „Wiem, że należy iść głosować, wziąć odpowiedzialność i podjąć decyzję, która z naszej perspektywy będzie lepsza dla Krakowa i dla Polski”.

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