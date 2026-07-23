„Jestem dzieckiem słońca”. Po 6 latach od śmierci Kory to wyznanie brzmi inaczej

nm
PAP.
2026-07-23 15:35

Dnia 28 lipca 2023 roku upływa sześć lat od odejścia Kory, wyjątkowej wokalistki, której słowa piosenek są powszechnie rozpoznawalne. Artystka jest uznawana za jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej życie obfitowało w różnorodne doświadczenia, jednakże nie wszystkie jego aspekty mogą być znane miłośnikom jej twórczości.

Mija sześć lat od śmierci Kory. "Jestem dzieckiem słońca"

Kora to niewątpliwie postać wyjątkowa, postać wybitna. Artystka uwielbiana przez rzesze fanów. Jej śmierć dla wielu była ogromnym ciosem.

Z ogromnym żalem i rozpaczą informujemy, że dziś o 5.30 na swoim ukochanym Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób, ukochanych zwierząt i wspaniałej przyrody zmarła Kora. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece - pięć lat temu taka informacja Kamila Sipowicza zasmuciła muzyczny świat.

I choć Kora odeszła sześć lat temu, pamięć o niej wciąż jest żywa.

Z okazji rocznicy śmierci przypominamy sylwetkę Kory.

28 lipca 2023 roku mija pięć lat od śmierci Kory
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W piosence „To tylko tango” Kora śpiewa: „Podaję Ci rękę, ty mówisz że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz...”
Piąta rocznica śmierci Kory
Maanam
Kora