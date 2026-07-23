Mija sześć lat od śmierci Kory. "Jestem dzieckiem słońca"

Kora to niewątpliwie postać wyjątkowa, postać wybitna. Artystka uwielbiana przez rzesze fanów. Jej śmierć dla wielu była ogromnym ciosem.

Z ogromnym żalem i rozpaczą informujemy, że dziś o 5.30 na swoim ukochanym Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób, ukochanych zwierząt i wspaniałej przyrody zmarła Kora. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece - pięć lat temu taka informacja Kamila Sipowicza zasmuciła muzyczny świat.

I choć Kora odeszła sześć lat temu, pamięć o niej wciąż jest żywa.

Z okazji rocznicy śmierci przypominamy sylwetkę Kory.

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Jak dobrze znasz piosenki Kory Jackowskiej? QUIZ dla fanów Maanamu Pytanie 1 z 8 W piosence „To tylko tango” Kora śpiewa: „Podaję Ci rękę, ty mówisz że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz...” zbyt mało, zbyt mało to mało, to mało to na nic się zdało Następne pytanie