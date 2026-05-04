Gmina Ropa w powiecie gorlickim była dwukrotnie likwidowana (w 1954 i 1976 r.), a ostatecznie przywrócono ją na mapę Polski w 1991 roku.

W swojej historii gmina należała do czterech różnych województw: krakowskiego, rzeszowskiego, nowosądeckiego, a obecnie małopolskiego.

Obecnie gmina Ropa stabilnie się rozwija, notuje wzrost liczby mieszkańców i składa się z trzech sołectw: Ropa, Łosie oraz Klimkówka.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Ropa jest jedną z najpiękniejszych gmin w Małopolsce. Znikała i powracała na mapę

Historia gminy Ropa sięga 1 sierpnia 1934 roku, kiedy to została utworzona w województwie krakowskim z pięciu wsi: Bielanka, Gródek, Łosie, Ropa i Szymbark. Po II wojnie światowej znalazła się w granicach nowego województwa rzeszowskiego. Jednak już w 1954 roku, w wyniku reformy administracyjnej, gmina została zlikwidowana. Reaktywowano ją 1 stycznia 1973 roku w znacznie rozszerzonych granicach, obejmujących aż dziewięć sołectw. Radość z odrodzenia nie trwała długo. W 1975 roku gmina trafiła do województwa nowosądeckiego, by zaledwie rok później, 15 stycznia 1976 roku, zostać ponownie zlikwidowana, a jej tereny włączono do gmin Gorlice, Grybów i Uście Gorlickie.

Na swój trzeci powrót na mapę Ropa czekała do 2 kwietnia 1991 roku. Odrodzona gmina była jednak znacznie mniejsza, składając się początkowo jedynie z sołectw Ropa i Łosie. W kolejnych latach jej obszar stopniowo się powiększał – w 1997 roku przyłączono część wsi Brunary, a w 2000 roku wieś Klimkówkę, która nigdy wcześniej do gminy nie należała. Zmiany przynależności wojewódzkiej (krakowskie, rzeszowskie, nowosądeckie i finalnie małopolskie) doskonale obrazują dynamiczne przemiany administracyjne w Polsce na przestrzeni dekad.

Dziś gmina Ropa, należąca do województwa małopolskiego, jest stabilną i rozwijającą się jednostką. Według danych z 31 grudnia 2022 roku zamieszkiwało ją 5513 osób, co stanowi wzrost o 10,1% w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zajmuje powierzchnię 49,09 km², z czego większość stanowią użytki rolne (59%) i leśne (34%). Jej obecny obszar tworzą sołectwa Ropa (będąca siedzibą gminy), Łosie oraz Klimkówka, które razem budują tożsamość miejsca o fascynującej przeszłości i obiecującej przyszłości.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda gmina Ropa w województwie małopolskim [GALERIA]

25