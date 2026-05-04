Harley Day 2026! 100 Harleyów przejedzie przez miasto w wyjątkowej paradzie

9 maja 2026 roku w Krakowie odbędzie się piąta parada Harley Owners Group Chapter Kraków.

Około 100 motocykli Harley-Davidson przejedzie 40-kilometrową trasę, startując o godzinie 12:00 spod salonu Harley-Davidson przy ul. Opolskiej 8.

Wielka parada Harleyów w Krakowie: Czego możemy się spodziewać?

Nadchodzący Harley Day 2026 w Krakowie to wydarzenie, które przyciągnie uwagę nie tylko mieszkańców Małopolski, ale i fanów motocykli z całego kraju. Przy punkcie startu, czyli przed salonem Harley-Davidson przy ul. Opolskiej 8, zostanie zorganizowana specjalna strefa kibicowania. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą osobiście pożegnać kolumnę motocyklistów i poczuć niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą startowi tak wielkiej parady. Będzie to również okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć i nagrania filmów, które uwiecznią ten historyczny moment.

To niepowtarzalna szansa, by zobaczyć setki lśniących Harleyów w jednym miejscu, usłyszeć ich charakterystyczny ryk silników i poczuć prawdziwą wolność, jaką symbolizują te legendarne maszyny. Jubileuszowa parada Harley Owners Group Chapter Kraków to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci, a piąta edycja z pewnością dostarczy dodatkowych emocji i atrakcji. Warto zaplanować ten dzień i dołączyć do świętowania motocyklowej pasji.

Radio ESKA jest oficjalnym patronem medialnym wydarzenia. Przy punkcie startu przy ul. Opolskiej 8 znajdziecie nasze flagi i strefę kibicowania dla wszystkich, którzy chcą odprowadzić kolumnę w trasę.

Harley Day 2026: Trasa parady i ważne informacje dla mieszkańców

Harley Owners Group Chapter Kraków to ponad 40 kilometrów trasy, sześć kultowych mostów i tłumy Krakowian wzdłuż ulic. To będzie prawdziwe święto miasta i motocyklowej społeczności! Do Krakowa zjeżdżają chaptery z całej Polski, żeby razem świętować ten okrągły, piąty jubileusz. Szczegółową trasę parady Harley Day 2026 w Krakowie można znaleźć na stronie internetowej hogkrakow.pl.

Wyjdź na ulicę, nagraj, poczuj klimat, bo takie widowisko zdarza się raz do roku, a ta edycja jest podwójnie wyjątkowa. Do zobaczenia 9 maja!

