Po wyborach Miss Supranational 2026 i Mistera Supranational 2026 przyszedł czas na najważniejsze wydarzenie Festiwalu Piękna dla polskich uczestniczek. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu trwa finał Miss Polski 2026, podczas którego o zwycięstwo rywalizują 24 finalistki wyłonione w krajowych eliminacjach.

Transmisję gali można oglądać w niedzielę, 2 sierpnia od godziny 19:55 na antenie telewizji Polsat. W trakcie wydarzenia kandydatki zaprezentują się publiczności oraz jurorom w kilku odsłonach, a na zakończenie jedna z nich otrzyma koronę Miss Polski 2026.

Finalistki zaprezentują się w kilku pokazach

Organizatorzy przygotowali dla uczestniczek kilka różnych prezentacji. Finalistki pojawią się na scenie w stylizacjach casualowych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych oraz sukniach ślubnych. Każda z prezentacji ma pozwolić jurorom lepiej ocenić nie tylko urodę, ale również pewność siebie, charyzmę i sceniczne obycie uczestniczek.

Lista finalistek Miss Polski 2026

O tytuł Miss Polski 2026 walczą:

Eliza Ciuła – Dolny Śląsk

Liwia Drożyńska – Kujawsko-Pomorskie

Karolina Adrianek – Lubelskie

Marlena Załoga – Lubelskie

Ewa Fedak – Łódzkie

Marta Zaturska – Łódzkie

Anna Krzesińska – Małopolskie

Anita Szewczyk – Małopolskie

Marysia Piaścik Piaścik – Mazowieckie

Klaudia Weclas – Mazowieckie

Julia Frankowicz – Opolskie

Oliwia Krysiak – Podkarpackie

Kinga Pałka – Podkarpackie

Julia Marianska – Podlaskie

Wiktoria Ptak – Podlaskie

Klaudia Bartoszek – Pomorskie

Maja Stórlis – Pomorskie

Julia Flach – Śląskie

Martyna Marcinkowska – Świętokrzyskie

Bianka Radzanowska – Warmińsko-Mazurskie

Zosia Szwed – Warmińsko-Mazurskie

Matylda Nastała – Wielkopolskie

Aleksandra Wegnerowicz – Wielkopolskie

Marlena Pieczara – Zachodniopomorskie

Konkurs Miss Polski ma ponad 30-letnią historię

Jak przypominają organizatorzy, konkurs od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń tego typu w Polsce i daje laureatkom możliwość reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej.

- Konkurs Miss Polski istnieje na rynku od ponad 30 lat. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1990 roku

- czytamy na stronie organizatora.

To jednak nie jedyny element wyróżniający wydarzenie. Finalistki mogą liczyć również na udział w prestiżowych konkursach piękności poza granicami kraju.

- Jako jedyni jesteśmy licencjobiorcami wielu międzynarodowych wyborów, dzięki czemu nasze finalistki mają możliwość zwiedzenia wszystkich kontynentów

- informują.

Finał Miss Polski 2026 jest częścią Festiwalu Piękna, który od kilku dni przyciąga do Nowego Sącza miłośników konkursów piękności. Za organizację wydarzenia odpowiada Nowa Scena, natomiast producentem gali jest Telewizja Polsat. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a gospodarzem Miasto Nowy Sącz. Jeszcze dziś widzowie poznają nową Miss Polski, która przez najbliższy rok będzie reprezentować kraj podczas najważniejszych konkursów piękności na świecie.