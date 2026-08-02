Po wyborach Miss Supranational 2026 i Mistera Supranational 2026 przyszedł czas na najważniejsze wydarzenie Festiwalu Piękna dla polskich uczestniczek. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu trwa finał Miss Polski 2026, podczas którego o zwycięstwo rywalizują 24 finalistki wyłonione w krajowych eliminacjach.
Transmisję gali można oglądać w niedzielę, 2 sierpnia od godziny 19:55 na antenie telewizji Polsat. W trakcie wydarzenia kandydatki zaprezentują się publiczności oraz jurorom w kilku odsłonach, a na zakończenie jedna z nich otrzyma koronę Miss Polski 2026.
Finalistki zaprezentują się w kilku pokazach
Organizatorzy przygotowali dla uczestniczek kilka różnych prezentacji. Finalistki pojawią się na scenie w stylizacjach casualowych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych oraz sukniach ślubnych. Każda z prezentacji ma pozwolić jurorom lepiej ocenić nie tylko urodę, ale również pewność siebie, charyzmę i sceniczne obycie uczestniczek.
Lista finalistek Miss Polski 2026
O tytuł Miss Polski 2026 walczą:
- Eliza Ciuła – Dolny Śląsk
- Liwia Drożyńska – Kujawsko-Pomorskie
- Karolina Adrianek – Lubelskie
- Marlena Załoga – Lubelskie
- Ewa Fedak – Łódzkie
- Marta Zaturska – Łódzkie
- Anna Krzesińska – Małopolskie
- Anita Szewczyk – Małopolskie
- Marysia Piaścik Piaścik – Mazowieckie
- Klaudia Weclas – Mazowieckie
- Julia Frankowicz – Opolskie
- Oliwia Krysiak – Podkarpackie
- Kinga Pałka – Podkarpackie
- Julia Marianska – Podlaskie
- Wiktoria Ptak – Podlaskie
- Klaudia Bartoszek – Pomorskie
- Maja Stórlis – Pomorskie
- Julia Flach – Śląskie
- Martyna Marcinkowska – Świętokrzyskie
- Bianka Radzanowska – Warmińsko-Mazurskie
- Zosia Szwed – Warmińsko-Mazurskie
- Matylda Nastała – Wielkopolskie
- Aleksandra Wegnerowicz – Wielkopolskie
- Marlena Pieczara – Zachodniopomorskie
Konkurs Miss Polski ma ponad 30-letnią historię
Jak przypominają organizatorzy, konkurs od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń tego typu w Polsce i daje laureatkom możliwość reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej.
- Konkurs Miss Polski istnieje na rynku od ponad 30 lat. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1990 roku
- czytamy na stronie organizatora.
To jednak nie jedyny element wyróżniający wydarzenie. Finalistki mogą liczyć również na udział w prestiżowych konkursach piękności poza granicami kraju.
- Jako jedyni jesteśmy licencjobiorcami wielu międzynarodowych wyborów, dzięki czemu nasze finalistki mają możliwość zwiedzenia wszystkich kontynentów
- informują.
Finał Miss Polski 2026 jest częścią Festiwalu Piękna, który od kilku dni przyciąga do Nowego Sącza miłośników konkursów piękności. Za organizację wydarzenia odpowiada Nowa Scena, natomiast producentem gali jest Telewizja Polsat. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a gospodarzem Miasto Nowy Sącz. Jeszcze dziś widzowie poznają nową Miss Polski, która przez najbliższy rok będzie reprezentować kraj podczas najważniejszych konkursów piękności na świecie.