Miss Supranational 2026 wybrana! To ona zdobyła prestiżową koronę

Miss Supranational 2026 ma nową królową

Za nami wielki finał 17. edycji Miss Supranational. W piątkowy wieczór oczy fanów konkursów piękności z całego świata skierowane były na Nowy Sącz, gdzie 67 uczestniczek walczyło o najbardziej pożądaną koronę wieczoru. Każda kolejna decyzja jury wywoływała ogromne emocje, a napięcie rosło z minuty na minutę.

Po prezentacjach, pokazach i kolejnych etapach eliminacji nadszedł moment, na który czekali wszyscy. Tytuł Miss Supranational 2026 zdobyła Katrina Llegado z Filipin.

Polska zakończyła rywalizację w TOP 12

Polscy kibice mieli powody do dumy. Oliwia Mikulska, Miss Polski 2025, od początku prezentowała się bardzo dobrze i pewnie przechodziła przez kolejne etapy konkursu. Najpierw znalazła się w gronie 24 najlepszych uczestniczek, a następnie wywalczyła miejsce w prestiżowym TOP 12.

Na ogłoszeniu najlepszej piątki emocje sięgnęły zenitu. Wśród wyczytywanych nazwisk zabrakło jednak reprezentantki Polski. Choć dla wielu widzów był to jeden z najbardziej rozczarowujących momentów wieczoru, awans do TOP 12 pozostaje jednym z najlepszych wyników tegorocznej edycji.

TOP 5 Miss Supranational 2026

Do ścisłego finału awansowały reprezentantki:

Końcowa klasyfikacja konkursu przedstawia się następująco:

Miss Supranational 2026: Katrina Llegado (Filipiny)

I Wicemiss: Eve Gilles (Francja)

II Wicemiss: Lara Marina (Brazylia)

III Wicemiss: Eno Gift Ndah (Nigeria)

IV Wicemiss: Karolína Gorylova (Czechy)

To właśnie spośród nich jury wybrało nową Miss Supranational.

Muzyka i widowiskowe pokazy

Finałową galę uświetniły występy Oktavvii, Alicji Szemplińskiej oraz Blanki. Tradycyjnie ogromne zainteresowanie wzbudził także pokaz strojów narodowych, podczas którego uczestniczki zaprezentowały kreacje inspirowane kulturą, historią i symbolami swoich krajów.

Przed fanami konkursów kolejne emocje

To jednak nie koniec wyborów piękności organizowanych w Polsce. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później, 9 sierpnia, widzowie zobaczą galę Mister Supranational 2026.