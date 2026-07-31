Wielkie emocje i najpiękniejsze kobiety świata po raz kolejny zawitały do Polski! Po raz szósty to właśnie Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu stał się areną 17. finałowej gali Miss Supranational. Na scenie w roli prowadzących zobaczyliśmy energetyczny duet: Idę Nowakowską oraz Fezile Mkhize, czyli Mistera Supranational 2024 z Południowej Afryki. O gorącą atmosferę i muzyczne doznania zadbały natomiast prawdziwe gwiazdy: Oktavvia, Alicja Szemplińska oraz Blanka!

Miss Supranational 2026 - Polka w czołówce!

Rywalizacja o tytuł i koronę Miss Supranational 2026 od początku była niezwykle zacięta. Do walki stanęło aż 67 olśniewających kandydatek z całego globu. Polskę reprezentowała dumnie Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025. Pierwszym progiem do pokonania było wejście do ćwierćfinałowego TOP 24. W tym gronie znalazły się reprezentantki takich krajów jak Kambodża, USA, Filipiny, Nigeria, Wietnam, Indonezja, Wenezuela, Brazylia, Czechy, Indie, Francja, Tajlandia czy Islandia. Ku radości polskich kibiców, do kolejnego etapu przeszła również Oliwia Mikulska!

Oficjalne WYNIKI: TOP 12 Miss Supranational 2026

Emocje sięgnęły zenitu, gdy prowadzący ogłosili finałową dwunastkę, która stanie do ostatecznej walki o koronę. Oficjalna i pełna lista Top 12 konkursu Miss Supranational 2026, ogłoszona podczas finału 31 lipca 2026 roku, obejmuje następujące kraje:

Wietnam

Tanzania

Brazylia

Indie

Wenezuela

Czechy

Francja

Indonezja

Polska (Oliwia Mikulska)

Nigeria

Filipiny

Hiszpania

Stroje narodowe Miss Supranational 2026. Kreatywność bez granic!

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów gali był tradycyjny pokaz strojów narodowych. Uczestniczki zaprezentowały kreacje inspirowane kulturą, historią, przyrodą oraz symbolami swoich krajów.

Na wybiegu nie zabrakło projektów nawiązujących do kwiatów, egzotycznych zwierząt czy charakterystycznych motywów narodowych. Obok klasycznych i eleganckich stylizacji pojawiły się również odważne, niezwykle efektowne kostiumy, które wywołały żywe reakcje publiczności. To właśnie ta część konkursu od lat uchodzi za jedną z najbardziej widowiskowych i najchętniej komentowanych.

Festiwal Piękna 2026 - co jeszcze nas czeka?

Po zakończeniu finału Miss Supranational 2026 kibice konkursów piękności nie będą mogli narzekać na brak emocji. Już w niedzielę, 2 sierpnia, o godz. 19:55 na antenie Polsatu odbędzie się gala Miss Polski 2026. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbają Cleo, Antek Smykiewicz, Tatiana Okupnik oraz Agata Buczkowska.

Tydzień później, 9 sierpnia o godz. 19:55, widzowie zobaczą natomiast finał konkursu Mister Supranational 2026.