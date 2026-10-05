Ścigali się ulicami Nowego Sącza? 51-latek zginął na przejściu dla pieszych

Doszło do tego na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawidłowo prawym pasem zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego. W tym momencie lewym pasem z dużą prędkością wyprzedzał go kierujący Volkswagenem, który potrącił 51-latka – powiedziała PAP Anna Zbroja.

Siła uderzenia była ogromna. 51-latek został odrzucony i poniósł śmierć na miejscu. Pies, którego prowadził, uciekł po wypadku.

Kierujący Volkswagenem 21-latek, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, nie uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policję i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano jednak krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.