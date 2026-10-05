Ścigali się ulicami Nowego Sącza? 51-latek zginął na przejściu dla pieszych

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie, 3 października, w okolicach godziny 17:30. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Sączu 51-letni przechodzień, który szedł ze swoim psem, wszedł na oznakowane przejście. Według informacji przekazanych PAP przez Annę Zbroję z biura prasowego małopolskiej komendy, jedno z aut zahamowało na prawym pasie, by ustąpić mu pierwszeństwa. Niestety, w tym samym czasie lewą stroną jezdni mknął volkswagen passat, którego kierowca zdecydował się na manewr wyprzedzania przy ogromnej prędkości.
Doszło do tego na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawidłowo prawym pasem zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego. W tym momencie lewym pasem z dużą prędkością wyprzedzał go kierujący Volkswagenem, który potrącił 51-latka – powiedziała PAP Anna Zbroja.
Siła uderzenia była ogromna. 51-latek został odrzucony i poniósł śmierć na miejscu. Pies, którego prowadził, uciekł po wypadku.
Kierujący Volkswagenem 21-latek, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, nie uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policję i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano jednak krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.
Kierowca BMW zatrzymany w sprawie śmierci pieszego
Początkowe plotki o brawurowym rajdzie szybko zaczęły przybierać formę oficjalnych podejrzeń. Dziennikarze portalu brd24.pl donoszą, że funkcjonariusze wzięli pod lupę scenariusz, według którego na miejskich ulicach urządzono nielegalny wyścig. Konsekwencją tych ustaleń było zatrzymanie kolejnej osoby zamieszanej w zdarzenie. W ręce mundurowych wpadł 20-latek kierujący samochodem marki BMW, który poruszał się tą samą trasą. Śledczy przypuszczają, że obaj młodzi mężczyźni rywalizowali ze sobą na drodze publicznej. Prokuratura poinformowała, że na poniedziałek przewidziano również przesłuchanie 21-latka z volkswagena.
Potwierdzam, został zatrzymany drugi kierowca w tej sprawie. Czynności z jego udziałem zostały zaplanowane na jutro – przekazał portalowi brd24.pl Bartosz Gorzula, prokurator rejonowy w Nowym Sączu.
Kluczowe nagrania z Nowego Sącza w rękach ekspertów
Oględziny na miejscu tragedii wymagały wsparcia specjalistów zajmujących się rekonstrukcją zdarzeń komunikacyjnych. Służby wciąż nie potwierdziły oficjalnie, z jakimi wartościami na prędkościomierzu poruszał się kierujący passatem. Zadaniem ekspertów jest teraz drobiazgowe zrekonstruowanie każdego ułamka sekundy tej tragedii i wyjaśnienie wszelkich niejasności. Postępowanie jest rozwojowe, a istotnym dowodem w dochodzeniu będzie zabezpieczony materiał z kamer monitoringu, który precyzyjnie zarejestrował moment uderzenia w 51-letniego mężczyznę.