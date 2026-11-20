Policjanci ranni w zamachu w Krakowie czują się coraz lepiej

Kilkanaście dni po dramatycznych wydarzeniach na Rynku Głównym z krakowskich szpitali płyną wieści, które budzą nadzieję wśród bliskich i kolegów z pracy rannych mundurowych. Chociaż Jakub Kulik i Artur Morański wciąż wymagają hospitalizacji, to ich sytuacja zdrowotna ulega poprawie.

Szczegóły dotyczące kondycji funkcjonariuszy przedstawił na antenie Radia Kraków przewodniczący Małopolskiego Zarządu NSZZ Policjantów, podinsp. Grzegorz Gubała. Związkowiec przypomniał, że próba powstrzymania uzbrojonego sprawcy zakończyła się dla obu mundurowych bardzo poważnymi ranami, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia operacji i wdrożenia intensywnego leczenia.

„Policjanci, biorąc pod uwagę to, jakich doznali obrażeń, czują się coraz lepiej” – powiedział podinsp. Grzegorz Gubała w rozmowie z Radiem Kraków.

Przedstawiciel policyjnych związków zawodowych zaznaczył ponadto, że stan zdrowia poszkodowanych pozwala im już na kontakt z najbliższymi bez żadnych ograniczeń oraz przyjmowanie wizyt.

„Ich organizmy bardzo szybko dochodzą do pełnego zdrowia” – dodał związkowiec.

Równocześnie polepsza się sytuacja innych ofiar krakowskiego ataku. O ile jeszcze 8 listopada opieki szpitalnej potrzebowało 16 poszkodowanych, o tyle obecnie na oddziałach przebywa już tylko sześciu pacjentów.

Obrażenia policjantów z Krakowa. Jakub Kulik i Artur Morański przeszli operacje

W trakcie akcji obezwładniania zamachowca st. post. Jakub Kulik otrzymał trzy postrzały, po czym został przetransportowany do krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II. Tam poddano go zabiegowi operacyjnemu, a w następnych dobach lekarze obserwowali stopniową stabilizację jego parametrów życiowych. Z ostatnich komunikatów wynika, że proces zdrowienia postępuje.

Z kolei u st. post. Artura Morańskiego kule uszkodziły między innymi płuco, a ponadto funkcjonariusz ma ciężki uraz ręki. Chirurdzy zoperowali roztrzaskany łokieć i zespolili kość, jednak to dopiero początek drogi do sprawności, ponieważ mundurowego czekają jeszcze zabiegi rekonstrukcyjne i rehabilitacja.

„Była pełna determinacja, ale również pełny profesjonalizm. Policjanci, prawidłowo umundurowani do służby, wyposażeni nawet tylko w broń krótką, poradzili sobie z tym zagrożeniem. Zrobili to doskonale” – ocenił podinsp. Grzegorz Gubała.

Przebieg zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

Tragiczne wydarzenia w samym sercu Krakowa rozegrały się 7 listopada. Wówczas 24-letni mężczyzna wjechał autem na płytę Rynku Głównego i zaczął strzelać do przypadkowo napotkanych ludzi.

Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Sprawca wystrzelił przeszło 100 razy, przy czym śledczy wciąż ustalają precyzyjną liczbę oddanych strzałów, opierając się na badaniach balistycznych, nagraniach i znalezionych łuskach.

W grupie mundurowych, którzy ruszyli do walki z uzbrojonym 24-latkiem, byli właśnie Jakub Kulik oraz Artur Morański. Mimo że obaj funkcjonariusze przypłacili tę akcję ciężkimi ranami, to ostatecznie zdołali unieszkodliwić agresora.

Podczas policyjnej akcji sprawca ataku sam został trafiony z broni palnej. Mężczyzna zmarł w szpitalu po upływie dwóch dni.