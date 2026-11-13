Można odetchnąć z ulgą. Smog w Krakowie dzisiaj zupełnie odpuścił

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Poranne pomiary jakości powietrza przynoszą wyjątkowo pomyślne wiadomości dla wszystkich mieszkańców – ogólny stan powietrza w mieście jest dziś dobry, a na stacji w Wadowie bardzo dobry. Umiarkowany wiatr oraz przelotne opady deszczu skutecznie zapobiegają gromadzeniu się spalin i dymów z domowych kominów przy ziemi, spłukując drobne cząsteczki z atmosfery.

To doskonały moment na przewietrzenie mieszkań, aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz długie spacery z rodziną. Brak zanieczyszczeń oznacza pełen komfort oddychania we wszystkich dzielnicach Krakowa – od Krowodrzy, przez Stare Miasto i Podgórze, aż po Nową Hutę.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć wyniki pomiarów, warto odnieść je do oficjalnych polskich norm bezpieczeństwa. Dobowa norma dopuszczalna dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (czyli mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), a dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³. Dzisiejsze stężenia pyłów w Krakowie są bardzo niskie i sięgają zaledwie około 12-19% dopuszczalnej normy dobowej pyłu PM10.

Oto szczegółowe odczyty ze wszystkich krakowskich stacji pomiarowych:

Kraków, Aleja Krasińskiego (pomiar z godz. 09:00) – PM10: 9.3 µg/m³, PM2.5: 6.8 µg/m³

(pomiar z godz. 09:00) – PM10: 9.3 µg/m³, PM2.5: 6.8 µg/m³ Kraków, ul. Bujaka (pomiar z godz. 09:00) – PM10: 9.4 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10)

(pomiar z godz. 09:00) – PM10: 9.4 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10) Kraków, ul. Bulwarowa (pomiar z godz. 09:00) – PM10: 7.7 µg/m³, PM2.5: 5.4 µg/m³

(pomiar z godz. 09:00) – PM10: 7.7 µg/m³, PM2.5: 5.4 µg/m³ Kraków, ul. Złoty Róg (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 9.0 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10)

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 9.0 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10) Kraków, Os. Piastów (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.8 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10)

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.8 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10) Kraków, Os. Wadów (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.1 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10)

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.1 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10) Kraków, Os. Swoszowice (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.9 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10)

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.9 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10) Kraków, ul. Kamieńskiego (pomiar z godz. 09:00) – PM10: 8.3 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10)

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła powstająca z połączenia wilgoci oraz szkodliwych pyłów i spalin wydobywających się z domowych pieców czy rur wydechowych samochodów. Najczęściej pojawia się w zimne, bezwietrzne dni, kiedy ciepłe powietrze działa jak niewidzialna pokrywka blokująca dym tuż przy powierzchni ziemi. Choć dzisiejsze warunki pogodowe chronią nas przed zanieczyszczeniami, warto pamiętać o podstawowych zasadach profilaktyki. Złotą zasadą każdego mieszkańca powinno być regularne sprawdzanie wskaźników jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, szczególnie w przypadku dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi.