Zawiadomienie na policjanta po zamachu w Krakowie. W sieci zawrzało! "Bez rozumu"

Informacja o tym, że mieszkający w Londynie Polak złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące policyjnej interwencji w Krakowie, wywołała w kraju ogromne poruszenie. Zdecydowana większość społeczeństwa chwaliła dotychczas odważną postawę mundurowych. Panuje powszechne przekonanie, że tylko dzięki ich reakcji szaleniec Michał Oksiński nie doprowadził do znacznie większej liczby ofiar. Z jakiego powodu autor pisma domaga się więc zbadania działań funkcjonariuszy? Argumentuje on, że podczas oddawania strzałów 24-letni napastnik nie stwarzał już żadnego zagrożenia, dlatego wnioskuje o zweryfikowanie legalności wykorzystania broni palnej.

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Dziennikarze „Super Expressu” zweryfikowali reakcje Polaków na wieść o złożonym zawiadomieniu. Lawina opinii ruszyła między innymi pod wpisem redakcji w mediach społecznościowych, gdzie w ciągu niecałych dwóch godzin opublikowano przeszło 350 komentarzy. Zdarzały się wpisy popierające ten ruch, jednak przytłaczająca większość internautów przypomina o bohaterskiej postawie funkcjonariuszy i krytykuje działania Polaka z Londynu.

„Z wami to coś nie tak, jeszcze trochę i zrobicie z tego przestępcy świętego. Gdybym była na miejscu policjantów też bym strzelała” - oceniła stanowczo pani Jadwiga.

„Farmazon dla poklasku i zwrócenia na siebie uwagi” - skomentował użytkownik o pseudonimie Zyga.

„Ten kto napisał to doniesienie... jest bez rozumu” - podsumowała z kolei pani Barbara.

Ekspert Dariusz Nowak ocenia interwencję policji podczas zamachu w Krakowie

Pomijając odosobnione głosy krytyczne, sprawa ta wyjątkowo zjednoczyła Polaków, którzy niemal jednogłośnie doceniają odwagę mundurowych. Wyrazy wdzięczności płynęły także ze strony sceny politycznej, w tym bezpośrednio od premiera Donalda Tuska oraz poszczególnych ministrów. O ocenę zachowania funkcjonariuszy dziennikarka „Super Expressu” poprosiła również Dariusza Nowaka, cenionego eksperta i emerytowanego policjanta.

„Działania służb były bardzo dobre, zamachowiec, nie ma tu wątpliwości, chciał zabić jak największą ilość osób. Miał kamizelkę, hełm i działał tak, żeby przedłużać to zabijanie” - podkreślił w rozmowie Nowak.

Zbieżną opinię na ten temat przedstawił wcześniej były antyterrorysta oraz dawny wiceszef CBŚ prof. Kuba Jałoszyński.

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