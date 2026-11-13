Zamach w centrum Krakowa. 61-letnia Dorota Baran zginęła podczas spaceru

Chętnie wychwalała Boga swoim sopranowym głosem, a po obiedzie spacerowała po krakowskim Rynku.

Życie Doroty Baran przerwał atak zamachowca w sobotę, 7 listopada.

Kobieta znalazła się wśród sześciu śmiertelnych ofiar sprawcy strzelającego do przechodniów w ścisłym centrum Krakowa. Ostatnie pożegnanie 61-latki miało miejsce w czwartek, 12 listopada, na parafialnej nekropolii w Zielonkach.

Tragedia na krakowskim Rynku. Koleżanki z chóru wspominają zmarłą 61-latkę

W momencie tragicznej śmierci Dorota Baran miała 61 lat.

„To za mało, żeby umierać” – mówią jej koleżanki z chóru Ave Maria, do którego należała od kilku lat.

Zmarła dysponowała czystym, wysokim głosem. Choć wywodziła się z podkrakowskich Zielonek, przez całe życie zamieszkiwała krakowskie osiedle Kozłówek. Na co dzień sprawowała opiekę nad swoją 80-letnią matką i niezwykle aktywnie uczestniczyła w działaniach lokalnej parafii.

„Znałyśmy się z naszych zbiórek, na które Dorota regularnie przychodziła od kilku lat. Często opowiadała mi, że lubi po obiedzie pójść na spacer na krakowski Rynek. Domyślałam się, że tak było także w tę nieszczęsną sobotę” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” koleżanka zmarłej z chóru.

Śmierć Doroty Baran w Krakowie. Matka ofiary przekazała tragiczną wiadomość

Rozmówczyni gazety tłumaczy, że informacja o śmierci przyjaciółki dotarła do niej dopiero w poniedziałek, czyli dwie doby po ataku. O dramacie osobiście powiadomiła ją matka zamordowanej 61-latki.

„Po kościele podeszła do mnie mama Doroty i powiedziała, że stała się tragedia, że jej córka zginęła w tym zamachu. Byłam i do tej pory jestem tym wstrząśnięta” – wspomina.

Pogrzeb ofiary zamachu w Krakowie. Duchowny zaapelował o wyjaśnienie tragedii

Ciało Doroty Baran złożono w rodzinnym grobowcu w Zielonkach, skąd wywodziła się jej matka.

W trakcie mszy pogrzebowej ksiądz wygłosił kazanie poświęcone prawdzie, miłości oraz milczeniu. Duchowny zaznaczył konieczność dokładnego zbadania kulis tragedii, która kosztowała życie sześć osób zaatakowanych w Krakowie.

Kapłan zaakcentował, że rodziny ofiar zasługują na pełną wiedzę o zdarzeniach, które bezpowrotnie zniszczyły ich dotychczasowy świat. Apelował o ustalenie faktów wolnych od sporów politycznych, zbędnych emocji czy różnych nadinterpretacji.

Miejsce spoczynku pani Doroty: