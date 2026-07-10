Przykry widok na Krupówkach

Zakopane od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w Polsce. Stolica Tatr przyciąga turystów wyjątkowym klimatem, górskimi widokami, Krupówkami i bogatą ofertą atrakcji o każdej porze roku. W ostatnich latach miejscowość szczególnie upodobali sobie także turyści z krajów arabskich, którzy chętnie odwiedzają Podhale. Choć w poprzednich sezonach ich obecność była bardzo widoczna, tegoroczne wakacje na razie nie przyniosły jeszcze tak licznych przyjazdów tej grupy odwiedzających, co nie cieszy lokalnych przedsiębiorców.

Arabowie w Zakopanem

Zakopane od kilku lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów z krajów arabskich, którzy chętnie odwiedzają Krupówki, korzystają z górskich atrakcji i podziwiają tatrzańskie krajobrazy. Tegoroczny sezon na razie nie przyniósł jednak jeszcze tłumów gości z Bliskiego Wschodu. Wszystko wskazuje na to, że ich większy napływ może nastąpić dopiero w kolejnych tygodniach, gdy pogoda bardziej dopisze, a wakacyjny szczyt turystyczny rozkręci się na dobre.

Jeśli na koniec wakacji okaże się, że liczba turystów arabskich osiągnie około 50 proc. poziomu z ubiegłego roku, będzie to maksimum, na jakie możemy liczić - mówił "Faktowi" Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Już nie tylko Zakopane. Ten kurort może być hitem wakacj

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Zakopane na wakacje

Wakacje na Podhalu od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród turystów z Polski i zagranicy. Zakopane, nazywane zimową stolicą Polski, latem przyciąga przede wszystkim miłośników górskich wędrówek, pięknych widoków i regionalnego klimatu. Spacer po Krupówkach, wycieczki w Tatry, góralska kuchnia oraz liczne atrakcje sprawiają, że miejscowość pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków urlopowych.

Można jednak zauważyć także, że część turystów wybiera spokojniejsze miejsca i ucieka od wakacyjnego tłoku, hałasu oraz tempa panującego w najbardziej obleganych punktach miejscowości -Zakopane odchodzi w zapomnienie. Turyści mają dość górali i wysokich cen!