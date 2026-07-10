Pogrzeb ofiar potwornego morderstwa w Skawinie. Wstrząsające kazanie kapłana

Trzeciego lipca w jednym z mieszkań w Skawinie natrafiono na zwłoki czworga ludzi: 27-letniej Gabrysi, jej małżonka Mateusza G., kilkudniowej Luizy oraz 56-letniej Zofii.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, za ten makabryczny czyn odpowiada Mateusz G. , który brutalnie pozbawił życia swoją żonę, nowo narodzone dziecko oraz teściową.

, który brutalnie pozbawił życia swoją żonę, nowo narodzone dziecko oraz teściową. Do dzisiaj nie udało się ustalić, co pchnęło mężczyznę do takiego działania. Uroczystości pożegnalne zamordowanych kobiet odbyły się 10 lipca na cmentarzu w Wadowicach, gdzie spoczęły we wspólnym grobie.

Morderstwo w Skawinie. Śledczy wskazują winnego śmierci rodziny

Makabrycznego odkrycia dokonano trzeciego lipca, gdy dziadek, zaniepokojony nagłym brakiem kontaktu z bliskimi, postanowił zaalarmować odpowiednie służby. To właśnie jego zgłoszenie sprawiło, że funkcjonariusze oraz straż pożarna pojawili się na miejscu i odkryli przerażający widok. Wewnątrz lokalu odnaleziono ciała wszystkich członków rodziny: 27-letniej Gabrieli, jej męża Mateusza G., a także maleńkiej, urodzonej niewiele ponad tydzień wcześniej Luizy. Mundurowi natrafili tam również na zwłoki 56-letniej babci Zofii. Kobieta odwiedziła młodych rodziców specjalnie po to, aby wesprzeć ich w opiece nad pierwszym dzieckiem, co miało być czasem wielkiej radości, jednak ta rodzinna sielanka w mgnieniu oka przerodziła się w absolutny koszmar.

Prowadzący śledztwo prokuratorzy odtworzyli już dokładny ciąg zdarzeń i jednoznacznie wskazali sprawcę. Z ich ustaleń wynika, że zabójcą był 35-letni Mateusz G., mąż zamordowanej 27-latki, ojciec małej Luizy oraz zięć Zofii. Detale tego wstrząsającego aktu przemocy w rodzinie przez cały czas są szczegółowo badane przez organy ścigania. Mimo trwających czynności prokuratorskich, motywy kierujące mężczyzną, który wymordował swoich bliskich, pozostają dotąd tajemnicą.

Pogrzeb Zofii, Gabrieli i Luizy z Wadowicach. Homilia kapłana chwyta za serce

Ceremonia żałobna zamordowanych kobiet miała miejsce w piątek, 10 lipca. Uczestnicy nabożeństwa tłumnie pożegnali ofiary tego bezlitosnego morderstwa, które ostatecznie spoczęły we wspólnym grobie na terenie wadowickiego cmentarza komunalnego. W czasie trwania mszy świętej sprawujący ją kapłan wygłosił kazanie, którego treść mocno zapadła w pamięć wszystkim osobom zebranym na cmentarzu.

W trakcie uroczystości duchowny skierował do zgromadzonych następujące słowa: „Czcigodni księża, droga rodzino, bracia i siostry, ta dzisiejsza Ewangelia myślę dobrze pasuje do tego wydarzenia, które przeżywamy. Oto ja was posyłam jak owce między wilki – mówi Pan Jezus. Bądźcie przezorni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Świat nie kochał nigdy i nie kocha chrześcijan”.

Prowadzący liturgię zwrócił również szczególną uwagę na ogromne serce i wielką wrażliwość zmarłych tragicznie kobiet. „W życiu każdego człowieka są tajemnice. Jedną z takich tajemnic zabrały ze sobą do domu Ojca Zofia, Gabrysia i Luiza, które dziś żegnamy. Osoby, jak słyszałem od wielu, pełne dobroci, miłości, empatii wobec innych. Żyjące na co dzień z Bogiem. Tajemnica ta nie stawia pytań dlaczego, ale wzywa aby upaść na kolana i modlić się. Niczego innego tutaj nie trzeba. Jezus mówi dalej: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” – kontynuował ksiądz.

Duchowny nie unikał bardzo dosadnych sformułowań, bezpośrednio nawiązując do brutalnego i przerażającego sposobu, w jaki brutalnie odebrano życie Zofii, jej dorosłej córce oraz bezbronnej nowo narodzonej wnuczce.

Kończąc swoje kazanie nad trumnami, ksiądz wygłosił refleksję nad losem człowieka i wymiarem tragedii: „Zawsze jesteśmy jako owce na przegranej pozycji. Po ludzku przegrani. Ale czy przegrani? Wielcy tego świata tryumfują przez chwilę. Roztropność węża i czystość gołębicy zwycięża w znaku krzyża. Przelana krew Abla woła z ziemi do Boga. To prawda, ale jest krew mocniejsza (..) Ona obmywa nas w sakramencie pokuty, karmi w sakramencie Eucharystii. Pomażmy dziś nią nasze wargi w komunii świętej. Zanurzmy się w tej wielkiej tajemnicy wiary. Powierzmy Bogu tych, których kochamy, którzy odtąd tam w wieczności na nas oczekują”.

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