33-letni mężczyzna usłyszał zarzuty za zniszczenie elewacji kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebini-Sierszy.

Zarzuty dotyczą obrazy uczuć religijnych (art. 196 KK) oraz zniszczenia mienia (art. 288 KK).

Mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat za obrazę uczuć religijnych, a za zniszczenie mienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Sprawca zniszczenia elewacji kościoła z zarzutami

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie postawili zarzuty 33-letniemu mężczyźnie, który został zatrzymany w związku z niszczeniem elewacji kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebini-Sierszy. Mężczyzna będzie odpowiadał za obrazę uczuć religijnych oraz zniszczenie mienia.

Do bulwersującego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia). Sprawca na elewacji świątyni namalował sprayem dziwne napisy i rysunki. Straty oszacowano na kwotę około 25 tysięcy złotych.

Co grozi sprawcy zniszczenia kościoła i obrazy uczuć religijnych?

Art. 196 Kodeksu karnego jasno precyzuje, że „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Dodatkowo, 33-latek odpowie za zniszczenie mienia na podstawie art. 288 Kodeksu karnego, który stanowi, że „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. Warto zaznaczyć, że w przypadku zniszczeń o znacznej wartości, kara może być jeszcze surowsza.

Materiały zgromadzone w sprawie zostały już przekazane do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, która będzie nadzorować dalsze postępowanie.

