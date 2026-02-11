Najlepsza cukiernia w Krakowie na Tłusty Czwartek - TOP 10 krakowskich cukierni

2026-02-11

Pragniesz idealnego tortu, pysznych pączków lub ciasta, które poprawi ci humor? W Krakowie cukierni nie brakuje, ale tylko kilka z nich można nazwać wybitnymi. Zaoszczędź czas i odkryj naszą listę polecanych miejsc, gdzie słodkości są naprawdę wyjątkowe.

Najlepsza cukiernia Kraków - LISTA

Szukacie idealnego miejsca, aby uczcić Tłusty Czwartek pączkami, rozkoszować się świątecznymi wypiekami podczas Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, a może po prostu zamówić wymarzony tort na urodziny, imieniny lub zaspokoić nagłą chęć na coś słodkiego? Niezależnie od okazji, w Krakowie znajdziecie mnóstwo cukierni, które kuszą swoimi wyrobami. Aby pomóc wam w tym słodkim wyborze, przygotowaliśmy ranking prezentujący najlepszą cukiernię w Krakowie i jej godnych konkurentów, którzy zachwycają smakiem, jakością i oryginalnością.

  1. Mikrocukiernia
    • Adres: Bosaków 11, 31-410 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 5
    • Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam tę cukiernię! Zamówiłam na urodziny córki tort malinowy premium i był absolutnie zachwycający – zarówno wizualnie, jak i smakowo. Pięknie udekorowany, dopracowany w każdym detalu, a smak… po prostu obłędny 🤍 Idealnie wyważona słodycz, intensywnie malinowy z warstwą panna cotty i chrupiącymi ciasteczkami. Absolutnie najwyższa jakość składników. Tort zrobił ogromne wrażenie na wszystkich gościach. Profesjonalna obsługa i prawdziwa pasja do cukiernictwa – na pewno wrócimy po kolejne słodkości!"
  2. Cukiernia Pod Arkadami 1971
    • Adres: Krakowska 5, 31-062 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Zjedliśmy pyszną kremówkę i ciasto czekoladowe - duży wybór ciast, pączków i dobra kawka. Wszystko w rozsądnych cenach."
  3. Cukiernia CAKE DEALER
    • Adres: Józefińska 33, 30-529 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "W mojej ocenie najlepsze jagodzianki w Krakowie. Ogromną ilość kruszonki, idealna kompozycja smaku - nie za słodkie, nie za grube ciasto i lekko kwaskowy środek. Jagodzianka naprawdę duża. Poza tym rewelacyjna Match tonic."
  4. Ciastkarnia Vanilla
    • Adres: Brzozowa 13, 31-050 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Najlepsze ciasta w Krakowie, wspaniałe miejsce z duszą! Można wypić też pyszną kawkę na miejscu"
  5. Cukiernia Michałek
    • Adres: Krupnicza 6, 31-123 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Najlepsza cukiernia w Krakowie i okolicach. Nie ma świąt bez makowca i nie ma tłustego czwartku bez pączka z cukierni Michałek."
  6. Cukiernia Zatorscy Kraków
    • Adres: Krowoderskich Zuchów 15c, 31-271 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Tort na zamówienie, bardzo ładny, zgodny ze zdjęciem na stronie, i bardzo smaczny, słodki, czuć ze zrobiony z naturalnych składników. Na pewno zamówię ponownie."
  7. Cukiernia kawiarnia Cichowscy
    • Adres: Starowiślna 21, 31-038 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Cukiernia z tradycyjnymi ciastami, każde ciastko pyszniejsze od poprzedniego, wszystko świeże i pyszne, bardzo nam smakowało i na pewno wrócimy."
  8. Cukiernia Czarodziej
    • Adres: Karmelicka 15, 31-133 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo chciałam spróbować deseru Karpatka. Wyszukałam w Google, gdzie go znaleźć. Niestety, wiele kawiarni go nie ma. Znalazłam w "cukiernia Czarodziej 'i kiedy jedliśmy ten pyszny deser w kawiarni, nagle go zabrakło. Polecam to miejsce. Jest pyszny."
  9. Arcymonka
    • Adres: Tadeusza Romanowicza 5/9B, 30-702 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Przepyszne wypieki i ciasta. Bardzo duży wybór i każdy wyrób wygląda na szczególnie przemyślany i wykonany z dbałością o szczegóły. Naprawdę warto tu jeść!"
  10. Słodki Kazimierz - kawiarnia, cukiernia, ciasta, torty, desery
    • Adres: Bożego Ciała 22, 31-059 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Pyszna kawa, świeże ciasta. Miłośnikom czekolady z wiśnią polecam torcik Czarny Las."
Bracia Filipek pieką dla Krakowian pyszne pączki

