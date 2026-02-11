Najlepsza cukiernia Kraków - LISTA
Szukacie idealnego miejsca, aby uczcić Tłusty Czwartek pączkami, rozkoszować się świątecznymi wypiekami podczas Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, a może po prostu zamówić wymarzony tort na urodziny, imieniny lub zaspokoić nagłą chęć na coś słodkiego? Niezależnie od okazji, w Krakowie znajdziecie mnóstwo cukierni, które kuszą swoimi wyrobami. Aby pomóc wam w tym słodkim wyborze, przygotowaliśmy ranking prezentujący najlepszą cukiernię w Krakowie i jej godnych konkurentów, którzy zachwycają smakiem, jakością i oryginalnością.
- Mikrocukiernia
- Adres: Bosaków 11, 31-410 Kraków
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam tę cukiernię! Zamówiłam na urodziny córki tort malinowy premium i był absolutnie zachwycający – zarówno wizualnie, jak i smakowo. Pięknie udekorowany, dopracowany w każdym detalu, a smak… po prostu obłędny 🤍 Idealnie wyważona słodycz, intensywnie malinowy z warstwą panna cotty i chrupiącymi ciasteczkami. Absolutnie najwyższa jakość składników. Tort zrobił ogromne wrażenie na wszystkich gościach. Profesjonalna obsługa i prawdziwa pasja do cukiernictwa – na pewno wrócimy po kolejne słodkości!"
- Cukiernia Pod Arkadami 1971
- Adres: Krakowska 5, 31-062 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Zjedliśmy pyszną kremówkę i ciasto czekoladowe - duży wybór ciast, pączków i dobra kawka. Wszystko w rozsądnych cenach."
- Cukiernia CAKE DEALER
- Adres: Józefińska 33, 30-529 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "W mojej ocenie najlepsze jagodzianki w Krakowie. Ogromną ilość kruszonki, idealna kompozycja smaku - nie za słodkie, nie za grube ciasto i lekko kwaskowy środek. Jagodzianka naprawdę duża. Poza tym rewelacyjna Match tonic."
- Ciastkarnia Vanilla
- Adres: Brzozowa 13, 31-050 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepsze ciasta w Krakowie, wspaniałe miejsce z duszą! Można wypić też pyszną kawkę na miejscu"
- Cukiernia Michałek
- Adres: Krupnicza 6, 31-123 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Najlepsza cukiernia w Krakowie i okolicach. Nie ma świąt bez makowca i nie ma tłustego czwartku bez pączka z cukierni Michałek."
- Cukiernia Zatorscy Kraków
- Adres: Krowoderskich Zuchów 15c, 31-271 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Tort na zamówienie, bardzo ładny, zgodny ze zdjęciem na stronie, i bardzo smaczny, słodki, czuć ze zrobiony z naturalnych składników. Na pewno zamówię ponownie."
- Cukiernia kawiarnia Cichowscy
- Adres: Starowiślna 21, 31-038 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Cukiernia z tradycyjnymi ciastami, każde ciastko pyszniejsze od poprzedniego, wszystko świeże i pyszne, bardzo nam smakowało i na pewno wrócimy."
- Cukiernia Czarodziej
- Adres: Karmelicka 15, 31-133 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo chciałam spróbować deseru Karpatka. Wyszukałam w Google, gdzie go znaleźć. Niestety, wiele kawiarni go nie ma. Znalazłam w "cukiernia Czarodziej 'i kiedy jedliśmy ten pyszny deser w kawiarni, nagle go zabrakło. Polecam to miejsce. Jest pyszny."
- Arcymonka
- Adres: Tadeusza Romanowicza 5/9B, 30-702 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Przepyszne wypieki i ciasta. Bardzo duży wybór i każdy wyrób wygląda na szczególnie przemyślany i wykonany z dbałością o szczegóły. Naprawdę warto tu jeść!"
- Słodki Kazimierz - kawiarnia, cukiernia, ciasta, torty, desery
- Adres: Bożego Ciała 22, 31-059 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pyszna kawa, świeże ciasta. Miłośnikom czekolady z wiśnią polecam torcik Czarny Las."