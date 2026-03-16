Najlepsze bary mleczne w Krakowie - TOP 10 krakowskich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny Kraków - LISTA
Bary mleczne to prawdziwe polskie instytucje, które od dziesięcioleci karmią pokolenia domowymi, sycącymi daniami w przystępnych cenach. Są idealnym wyborem, gdy szukamy szybkiego i taniego posiłku, pragniemy poczuć smak tradycyjnej, polskiej kuchni jak u babci, a także dla studentów i turystów, którzy chcą spróbować lokalnych specjałów bez obciążania portfela. W dobie rosnących cen i coraz większej popularności fast foodów, poszukiwanie najlepszego baru mlecznego w Krakowie staje się priorytetem dla wielu smakoszy i osób ceniących sobie autentyczność.
- MIŁA bar mleczny 7
- Adres: Czysta, 31-121 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jeśli komuś marzy się powrót do przeszłości to w takich miejscach jest to jak najbardziej możliwe. Co prawda automatu do płatności bezgotówkowej dodaje kontrastu, ale nadal można poczuć klimat starej dobrej jadłodajni. Wpadłem na pierogi z mięsem. Duża porcja, sporo farszu, fajnie doprawione. Na deser naleśniki, równie smaczne. Lokal nie jest duży przez co w środku jest stosunkowo tłoczno. Najlepiej obrać taktykę - wchodzę, jem i wychodzę, ewentualnie wziąć na wynos żeby nie robić zbędnego tłumu i zwyczajnie ustąpić miejsca kolejnym klientom."
- Bar mleczny "Pod Temidą"
- Adres: Grodzka 43, 31-001 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Miejsce KULTOWE . Każdy ( kto wie) idąc z rynku na Wawel wpada tu na obiad . Zawsze świeżo, zawsze tanio, podany z uśmiechem. Klientela międzynarodowa- Anglicy, Hiszpanie ,Niemcy, Polacy i Ukraińcy ale też studenci, uczniowie i wszyscy którym dokuczył głód siedzą przy stolikach w tym PRL owskim wnętrzu i zajadają aż im się uszy trzęsą. Ot taki relikt zeszłej epoki- BAR MLECZNY . Zjeść i dalej podziwiać Kraków."
- Bar mleczny Krakus
- Adres: Bolesława Limanowskiego 16, 30-534 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetnie miejsce, przystępne ceny, duże porcje a jedzenie pyszne jak w domu. Widać, że panie mają tam bardzo duży ruch, codziennie przewija się masa gości i to bardzo duża część zagranicznych. Bardzo serdecznie polecamy wszystkim miejscowym jak i przyjezdnym."
- MIŁA bar mleczny
- Adres: Bosaków 11, 31-476 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Topka jeśli chodzi o bary mleczne w Polsce. Duże porcje, smaczne jedzenie i wszystko robione na świeżo. W większości miejsc są to rzeczy z bemarów, które już tak dobrze nie smakują. Obsługa bardzo uprzejma i nie spotkamy tu się ze zblazowaną panią bufetową. Gdybym był w Krakowie kolejny raz to bym jadł posiłki tylko tutaj."
- Bar mleczny Targowy
- Adres: aleja Ignacego Daszyńskiego 19, 31-537 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Pyszne domowe jedzenie i bardzo miła obsługa. Uwielbiam jeść tutaj ziemniaki z pulpetami i buraczkami- smak, jak u babci na wakacjach Tanio i smacznie. Polecam"
- MIŁA bar mleczny 6
- Adres: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 1G, 31-867 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jedzenie naprawdę dobre. Nie jest to typowy bar mleczny jakie znamy, ale coś pomiędzy barem mlecznym a restauracją. Tyle że samemu się zamawia przy nazwijmy to ladzie, odbiera posiłki i odnosi naczynia do okienka w ścianie. To podobieństwa do baru mlecznego a do restauracji całkiem ładny wystrój wnętrza i jakość posiłków które są naprawdę smaczne. Ceny przyzwoite."
- Bar mleczny „Szkolny”
- Adres: Osiedle Na Skarpie 24, 31-910 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Niskie ceny, duże porcje, można się najeść. Ok. 20 zł za osobę z zupą i drugim daniem. Polecam naleśniki z serem tylko 9,25 zł."
- Bar mleczny "Bieńczyce"
- Adres: Spytka z Melsztyna 22, 31-930 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bar mleczy z starym dobrym klimatem. Takich miejsc na mapie Polski co raz mniej. Ceny zaskakujące, mało gdzie można zjeść obiad dwu daniowy za 10-15 zł. Zupy smaczne, domowe. Ogórkowa kwaśna i dobrze doprawiona, żurek bardzo smaczny- kiełbasa także. Za 4 osobową rodzinę zapaliliśmy 62zl- w tym 2 zupy, 2 porcje pierogów, 1,5 porcji leniwych i schabowy z ziemniaki i surówka. Można narzekać że pewnie że ciasto do pierogów trochę grube, ale stosunek ceny do jakości bardzo na plus. W pierogach z truskawkami dosłownie całe truskawki w środku, śmietany panie nie żałują, a posypują wszystko cukrem pudrem więc jest pysznie."
- Flisak - Bar Mleczny
- Adres: Tadeusza Kościuszki 1, 30-105 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Do tego baru mlecznego mam ogromny sentyment, zaczęłam stołowałać się tu już ponad 25lat temu, za czasów studenckich.Wystrój niezbyt się nie zmienił, wciąż okrągłe stoliki, wciąż drewniane krzesła tulipany, menu na ścianie z plastikowych literek, no jest ten klimat.Smaki również podobne, jak ćwierć wieku temu.Jedliśmy żurek - do wyboru z jajkiem, ziemniaki lub kiełbasą oraz pierogi ruskie.Żurek mocno kwaśny, dość treściwy - bardzo mi smakował. Porcja dość spora, można się nią najeść.Ruskie miały sporo sera, ale nie wyczułam cebuli w farszu, za to był jej ogrom jako omasta. Farsz, jak na mój gust za mało przyprawiony. Ciasto trochę grube, ale smaczne, widać, że ręcznie robione. Pierogów było 10 na porcję.Ceny, jak to na bar mleczny przystało - bardzo przystępne. Dla studentów 3% zniżki po okazaniu legitymacji."
- Bar Mleczny Południowy
- Adres: Celna 4, 30-507 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajna atmosfera. Mi akurat się trafiło gdy nie bylo klientów. Pani przy obsłudze bardzo miła i wytrzymała, pomogła mi ogarnąć ceny. Za swoje zamówienie zapłaciłem naprawdę. Grosze, 27 złotych. Za to że zjem dwa duże naleśniki, 10 pierogów że skwarkami, surówki(kapusta) i jeszce się napije tymbarka. Ciężko znaleźć takie miejsce w centrum. Smakuje pysznie. Wszytko n miejscu świeżo. I wszystko się daje praktycznie od razu, czekałem na pierogi minutę.Edit: naleśniki są naprawdę super 10/10, polecam że śmietaną, naprawdę"