Najlepsze burgery w Krakowie - TOP 10 krakowskich burgerów

Najlepsze burgery Kraków - LISTA
Często, gdy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego posiłku, który jednocześnie zachwyci smakiem. Burger, w swojej klasycznej lub nowoczesnej odsłonie, jest idealnym rozwiązaniem na lunch ze znajomymi, kolację po długim dniu, czy po prostu wtedy, gdy mamy ochotę na coś pysznego i konkretnego. W takich chwilach poszukiwanie najlepszych burgerów w Krakowie staje się kluczowe, a mnogość dostępnych opcji może przyprawić o zawrót głowy. Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking miejsc, które zdobyły uznanie zarówno za jakość składników, jak i unikalny smak.
- Banda Burger's LOKAL27
- Adres: Św. Wawrzyńca 27, 31-060 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Skusiliśmy się na burgery w tym miejscu kierując się dobrymi opiniami. Nie bez powodu lokal ma ocenę 4,9 chociaż według mnie zasługuje na 5.0. W każdym kęsie czuć świeże składniki. Bułka chrupiąca, mięso soczyste i idealnie wysmażone. Po prostu mistrzostwo! Frytki obłędne i do tego ten sos, który smakuje domowo. Widać, że lokal prowadzony jest z ogromną pasją, dbając o to aby każdy składnik był najwyższej jakości. Polecam, naprawdę warto zatrzymać się tutaj na chwilę"
- One More Burger. Smash Burgers. Street Food
- Adres: Na Zjeździe 6b, 30-527 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry burger, mieliśmy rezerwacje z finebite i nie żałujemy odkrycia nowego miejsca! Pyszny duży burger z prawdziwym mięsem i do tego w przystępnej cenie. Przeogromny wybór burgerów jak i smashów. Dobre również frytki zwłaszcza z batatów. Nuggets w smaku tak dobre jak w maku a stripsy czuć rownież że to nie byle co. Napewno wrócimy do tego miejsca. Polecam wybrać się i spróbować samemu!"
- Tasty Beast Burger - Burgery Kraków, Starowiślna | Smash
- Adres: Starowiślna 47, 31-038 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Jako fanatyk burgerów jadłam ich naprawdę wiele. Tasty beast przebiło moją ulubioną burgerownie, która była moim top 1 od lat. Jedliśmy Oklahoma burger i loaded frytki. Burger idealny, frytki z sosem serowym, bekonem i szczypiorkiem. Sos serowy 10/10, a nie bezsmakowy glut jaki często podają w burgerowaniach. Dałabym 6 gwiazdek gdyby google pozwalało."
- KraCow Burgers
- Adres: Sadowa 11, 31-408 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "30.11.2025 Sweet Onion Triple Burgery robicie na prawdę świetne, ale tyle frytek za 15 zł to lekkie przegięcie. Wprawdzie na cenniku nie ma podanej gramatury, ale dając 1/4 pudełka ( zakładam około 170-180g) od razu widać, że jest ich za mało. Po co w takim razie takie wielkie pudełko skoro frytki są tylko na dnie?:) Lekki niesmak pozostanie. Edit 14.12.2025 Sweet Onion Triple Ten sam burger. Zmalał o 39g.Nieco gorszy. Mięso niby w środku ciepłe ale bardzo posklejane, ser po bokach zimny i zastygnięty na żelkę a jadłem max 10 minut po odbiorze. Wcześniej nie spotykane. Jeśli smażycie na zapas, składacie i później odgrzewacie to przestańcie bo to czuć. Edit 6.01.2026 Sweet Onion Triple Burger zmalał o kolejne kilkadziesiąt gramów. Aktualna waga 576g. Na plus zdecydowanie, że był bardzo ciepły i mięso było usmażone ma bieżąco. W smaku nadal sztos."
- KraCowska Burgers
- Adres: Krakowska 33, 31-062 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nie wiem o co chodzi z tymi opiniami niżej ale ok. Jak dla mnie jedzenie totalna topka, lumberjack to poezja sama w sobie (coś się komuś nie komponowało, totalnie nie czaję co jak tam wszystko gra że sobą znakomicie). Lokal klimatyczny a obsługa fakt, czasami wydaje się znudzona życiem ale nie idę tam oceniać ludzi tylko jedzenie. Na razie najlepszy burger jakiego jadłem, polecam wpadać."
- The Burger District 88
- Adres: Józefa Dietla 97, 31-031 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Mega sympatyczne miejsce, burgerki klasyczne i smaczne. przydałaby się słodsza pozycja, ale naprawdę zacne jedzonko. Polecam miejscówkę , szczególnie można się poczuć, jak na city break”u."
- Banda burger's Zabłocie Burgerownia Burger Kraków
- Adres: Zabłocie 19A, 30-701 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nie wiem jak tu było rok temu, ale obecnie bardzo mi się podoba. Sam lokal fantastycznie urządzony, pięknie komponuje z industrialną okolicą. Obsługa bardzo miła, a jedzenie...burger pyszny, bułka dobrze wypieczona, mięso mielone na moich oczach. Herbatka rozgrzewająca baaardzo smaczna. Do tego zniżka 20% na burgery w każdy wtorek. Elegancko.. Jak będę w okolicy to wpadnę ponownie"
- Tasty Beast Burger - Burgery Kraków, Rynek Dębnicki | Smash
- Adres: Rynek Dębnicki 12, 30-319 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Super miejsce z małą ilością stolików przez co nadaje klimatu prawdziwej burgerowni. To wielki plus, że restauracja jest serio autentyczna.Burger: trzeba troszkę poczekać, ale to kolejny wielki plus. Słyszysz jak twoje mięso jest przygotowywane. Ogólnie dobre kompozycje burgerów, bardzo spora lista więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wziąłem ostatnio potrójnego smasha i można powiedzieć, że to jedzenie dla wielkich chłopów . Obsługa też pierwsza klasa!"
- Krowa Mać Burger's - Kraków - najlepsze burgery w Krakowie - burgerownia - tanie burgery Kraków - burger
- Adres: Zabłocie 19A/L.U.3, 30-701 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce, burgery smaczne i duże, frytki z dodatkami bardzo dobre, nie do przejedzenia. Miejsce do polecenia. Jedyny minus tego lokalu to, to że samemu trzeba zamawiać przy ladzie czy samemu brać sztućce - to do poprawy."
- Moaburger
- Adres: Mikołajska 3, 31-027 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Niewielka restauracja nieopodal krakowskiego rynku, która serwuje bardzo dobre burgery! Soczyste mięso wraz z smacznymi dodatkami powoduje, że cała kompozycja jest bardzo smaczna. Ceny jak na lokalizację w samym centrum przyzwoite. Całość godna polecenia."