Wzruszające sceny na pogrzebie Mariana Korala. „Stawiał wymagania najpierw sobie”

W środę, 11 marca, w kościele pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu odprawiono mszę żałobną w intencji 74-letniego Mariana Korala. Współzałożyciel słynnego na całą Polskę lodowego imperium spoczął w rodzinnym mieście, żegnany przez tłumy. Na uroczystości pojawili się nie tylko krewni i współpracownicy, ale również wielu mieszkańców regionu, by oddać hołd cenionemu biznesmenowi.

Ceremonia pogrzebowa obfitowała w poruszające momenty. Prowadzący mszę duchowny w bardzo emocjonalnych słowach przedstawił sylwetkę zmarłego. Według relacji medialnych, ksiądz opisywał Mariana Korala jako osobę, która swoją głęboką wiarę zawsze przekuwała w konkretne, dobre uczynki.

– Nasz brat śp. Marian był człowiekiem wiary, ale wiedział, że sama wiara jest martwa i musi się przełożyć na miłość. Stawiał wymagania najpierw sobie, przede wszystkim sobie, a potem innym. Był człowiekiem wiary i wiedział, że ostateczny bilans miłości zawsze wychodzi dodatni – mówił kapłan podczas kazania. Podkreślił również, jak ważna była dla zmarłego wspólnota, zwłaszcza ta rodzinna, którą przez 50 lat tworzył ze swoją żoną Marią.

Wspaniały wizerunek Mariana Korala potwierdzają również relacje jego dawnych podwładnych. Byli pracownicy z ogromnym sentymentem wspominają swojego szefa. Jedna z zatrudnionych niegdyś kobiet podzieliła się w mediach bardzo osobistą anegdotą z czasów pracy w firmie.

– Pamiętam też pewnego miesiąca dostałam trzy pensje wypłaty za to, że sama pracowałam na zmianie, bo dwie koleżanki tego dnia akurat się rozchorowały. A gdy spodziewałam się dziecka zaproponował, że mi da wózek [...] Taki dobry był dla wszystkich pracowników i wszyscy to pamiętają – wspominała.

Morze kwiatów na monumentalnym grobowcu i ważne odznaczenie

Po zakończeniu mszy w kościele, żałobnicy udali się na cmentarz, gdzie trumna z ciałem biznesmena została złożona w imponującym, rodzinnym grobowcu. Monumentalny pomnik, zdobiony kolumnami i rzeźbami aniołów, po ceremonii został całkowicie przykryty kwiatami. Na miejscu wiecznego spoczynku Mariana Korala królowały przede wszystkim czerwone róże.

Wśród setek wieńców od rodziny, partnerów biznesowych i załogi firmy, pojawiła się również wiązanka od Prezydenta RP. To jednak nie wszystko. Głowa państwa pośmiertnie odznaczyła Mariana Korala Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To szczególne wyróżnienie stanowi dowód uznania dla jego zasług w rozwoju polskiej gospodarki oraz zaangażowania w działalność społeczną.

Grób Mariana Korala na cmentarzu w Nowym Sączu

