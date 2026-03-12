W najnowszym rankingu Business Insider Polska na najlepsze miasto do życia w Polsce, na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się Poznań i Rzeszów. Ranking obejmuje dane z przełomu 2025 i 2026 roku.

Kraków awansowało o jedno miejsce, lecz i tak znajduje się dopiero na 15. lokacie.

Ranking oparto na danych dotyczących m.in. bezrobocia, zarobków, cen mieszkań, przestępczości i jakości powietrza.

Jak czytamy w analizie Business Insider Polska, najnowszy ranking najlepszych miast do życia przynosi kompletne przemeblowanie na podium. Katowice, które triumfowały w poprzedniej edycji, spadły na trzecie miejsce. Ich pozycję zajęli dwaj liderzy z identyczną liczbą punktów: Poznań i Rzeszów. Dla stolicy Wielkopolski to powrót na szczyt, ale dla Rzeszowa to absolutny debiut na najwyższym stopniu podium, co czyni go prawdziwym bohaterem zestawienia.

Co stoi za sukcesem tych miast? Rzeszów może pochwalić się najniższym wskaźnikiem przestępczości w kraju oraz bardzo dobrym dostępem do lekarzy. Jak wskazują autorzy rankingu, jego słabszymi stronami pozostają jednak relatywnie wysokie bezrobocie i ceny mieszkań w stosunku do zarobków. Z kolei Poznań to absolutny lider, jeśli chodzi o rynek pracy – może poszczycić się najniższym bezrobociem w Polsce. W pozostałych kategoriach wypada jako solidny średniak, choć jego ocenę mocno zaniża niska jakość powietrza.

Tuż za podium, z niewielką stratą do liderów, znalazły się Katowice i Lublin. Stolica Śląska, choć spadła z pierwszego miejsca, wciąż oferuje mieszkańcom najlepszy stosunek cen mieszkań do zarobków. Z kolei Lublin zaliczył imponujący awans o cztery pozycje, głównie dzięki najkrótszym w kraju kolejkom do lekarzy specjalistów na NFZ.

Kraków awansował, ale ciągle okupuje dół rankingu

Kiepskie wieści płyną z południa Polski. Tabelę zamykają Kielce, które znalazły się na ostatnim miejscu. Choć stolica województwa świętokrzyskiego nie jest najgorsza w żadnej z analizowanych kategorii, to w większości z nich plasuje się w dolnej części stawki. Tuż nad Kielcami znalazł się Kraków. To paradoks, ponieważ dawna stolica Polski oferuje najwyższe zarobki w kraju, ale jednocześnie mieszkańcy muszą mierzyć się z bardzo drogimi mieszkaniami, słabą jakością powietrza i wysoką przestępczością. W ogonie zestawienia uplasowały się także Wrocław i Gorzów Wielkopolski.

Ranking miast Business Insider Polska opiera się na twardych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz portalu Morizon. Pod uwagę wzięto sześć kategorii: bezrobocie, wynagrodzenia, ceny mieszkań, dostęp do lekarzy, przestępczość oraz jakość powietrza.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026

