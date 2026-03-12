Najlepsze burgery w Zakopanem - TOP 10 zakopiańskich burgerów

Najlepsze burgery Zakopane - LISTA
Kiedy po intensywnym dniu na górskim szlaku, długim spacerze Krupówkami czy po prostu w poszukiwaniu szybkiego i sycącego posiłku, często nasza myśl biegnie w stronę klasycznego comfort foodu. Soczysty kotlet, świeża bułka, chrupiące dodatki – to przepis na idealny posiłek, który zaspokoi nawet największy głód. Niezależnie od tego, czy szukacie miejsca na szybki lunch, kolację w gronie znajomych, czy po prostu chcecie skosztować czegoś naprawdę smacznego, wybór odpowiedniego lokalu z burgerami w Zakopanem może okazać się kluczowy. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 miejsc, gdzie znajdziecie najlepsze burgery, ocenione na podstawie opinii lokalnych smakoszy i turystów.
- Meat & Sandwich
- Adres: Tadeusza Kościuszki 25, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Dojechaliśmy do Zakopanego rano i po odłożeniu bagażu szukaliśmy czegoś do jedzenia blisko Dworca. Lokal wygląda bardzo niepozornie i weszliśmy trochę przez przypadek, trochę z ciekawości. Menu proste i krótkie, bez wymyślania. Lokal przyjemny, ze względu na ograniczoną przestrzeń nie jest to miejsce na dłuższą wizytę, ale czuliśmy się dobrze, wystrój pasuje do całego konceptu. Obsługa bardzo miła i sympatyczna, zainteresowana klientem. Ceny bardzo przystępne. A jedzenie przepyszne i syte, idealne śniadanie na długi dzień. Jestem zakochana w bułach śniadaniowych, pieczywo rozpływało się w ustach, wszystko świeże. Rzadko na wyjazdach wracamy dwa razy w to samo miejsce bo chcemy przetestować różne lokale, ale jakbym mieszkała w Zakopanem to byłabym stałym klientem, z pewnością przy następnej wizycie będzie to jedno z pierwszych miejsc, które odwiedzę. Próbowaliśmy również kompotu Balbinka, również polecam"
- Burger i piwo Zakopane
- Adres: Stanisława Witkiewicza 10, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Trafiłam tam z uwagi na fakt że wszystkie zakopianskie były zajęte. Burger zakopiański smaczny, ale bez efektu wow. Ale dziewczyny z obsługi mega kulturlane, dbające o klienta i przesympatyczne! dać im premie"
- MIAZGA BURGER
- Adres: Józefa Piłsudskiego 28, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "2 latek chciał frytki po sankach i znaleźliśmy to miejsce. 4 osobowa rodzina zamówiła 2 burgery, sandwicha i mocno soczyste, chrupiące, nie przesolone, przepyszne stripsy jakie kiedykolwiek jedliśmy. Myślałem że Slasher będzie mały , wybrałem 3 kotlety. Ogromna porcja !! Za takie ceny nie możliwe że jakość jest tak ogromna. A na deser czekolada, nie dość że cena super to jakość szok, przepyszna. Obsługa bardzo miła, pomocną i cierpliwa nawet w stosunku do rodzinki z energicznym 2latkiem. Jesteśmy bardzo wdzięczny za przepyszny obiad, przepyszne, świeże i poprostu WOW. DZIEKUJEMY."
- Wół Kęs Smash Burger Krupówki Zakopane
- Adres: Krupówki 7, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo smacznie, polecam odwiedzić to miejsce, jeśli będziecie w pobliżu. Będziecie zadowoleni"
- Bistro Kryjówka
- Adres: Nowotarska 3A, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Opinia dotyczy śniadania Świetny stosunek jakości do ceny. Jedzenie miłe dla oka, pięknie podane i smaczne. Wiele ciekawych propozycji w menu. Po pierwszej wizycie postanowiliśmy zajrzeć jeszcze raz następnego dnia. Wyśmienita kawa Wnętrze klimatyczne, zaprojektowane z dbałością o detale. Miły personel - wchodząc do bistro zostaliśmy powitani przez wszystkich, których mieliśmy okazję mijać. To miejsce na długo pozostanie w pamięci i z przyjemnością wrócę będąc w okolicy"
- Gazdowo Kuźnia
- Adres: Krupówki 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Od progu wita szybka i sprawna obsługa – nie czekaliśmy ani chwili na stolik, co w Zakopanem w sezonie wcale nie jest takie oczywiste. Jedzenie smaczne! Sznycel soczysty, pierogi ruskie dobrze doprawione, a prawdziwym hitem okazał się barszcz zabielany z… fasolą. To było spore zaskoczenie, ale w najlepszym wydaniu – gorący i aromatyczny. Klimat miejsca, pyszne jedzenie i sprawna obsługa tworzą idealne połączenie. Zdecydowanie polecam po powrocie z zimnej Gubałówki!"
- Karczma u Fiakra
- Adres: Krupówki 9, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Stanowiliśmy część większej grupy która miała okazję skorzystać z usług tego lokalu. Nie jestem w stanie powiedzieć kto i jak wybrał lokal. Z zewnątrz niczym się nie wyróżnia prawie można przejść obok bo na Krupówkach podobnych jest wiele. W środku klimatycznie jak na góralskie klimaty, uwagę zwrócił ogromny piec kaflowy stojący prawie na środku lokalu. Stoliki na dwóch kondygnacjach, niestety trzeba oczekiwać na wskazanie wolnego i przygotowanego na następnych gości. Obsługa na odpowiednim poziomie z dokładnymi informacjami o dostępnych potrawach. Tym razem wybór padł na: kwaśnicę z żeberkiem, pieczonego pstrąga, kotlet Fiakra, nugetsy z frytkami, beza i szarlotka plus kawa cappuccino. Kwaśnica dobrze doprawiona i jak nazwa wskazuje dość kwaśna w przyjemny sposób, dużo dodatków. Pstrąg dobrze upieczony. Nugetsy troszkę jakby przepieczone ale mięso soczyste i smaczne, dobre frytki. Desery to istne niebo w ustach, mimo że beza bardzo słodka ale lekko kwaśny mus porzeczkowy dobrze balansuje smaki. Szarlotka … zrozumie ten kto spróbuje. Warta polecenia. Kawa dobra Ubikacje czyste i pachnące zachęcają do skorzystania - rzadki spotykany stan. Mam nadzieję że jeszcze posmakuje innych potraw"
- Góralska Kryjówka Karczma
- Adres: Nowotarska 10, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Będąc w Zakopanem ta karczma to obowiązkowy przystanek, a poniżej dlaczego: OCENA: 5/5 Jedzenie 5/5 Tu po prostu wszystko ze sobą gra. Świetne nieprzekombinowane pozycje w menu to tylko początek przyjemności jakie na nas czekają. Każde danie jest przyrządzić starannie, każde danie jest smaczne (choc to za malo powiedziane), a porcję są bardzo solidne. Obsługa: 5/5 Sympatyczni ludzie, którzy odpowiednio dbają o gości. Za każdym razem obsługiwała nas osoba miła, konkretne, pomocna a do tego z wyczuciem. Wystrój: 5/5 Choć widziałem juz ładniejsze karczmy, ta ma swój klimat, ktory powoduje ze człowiek sie po prostu dobrze tam czuje. Muzyka gra, stoły drewniane, super bar - wszystko się spina. Podsumowanie: Ocena nie mogła być inna niz 5. Mimo czekania pod restauracja na stolik (okolo 45min), bylo warto i przyszliśmy drugi raz by znow postać i znow wyjsc najedzonym. Wielkim plusem bylo pożegnanie w tłusty czwartek, gdyż na odchodne zostaliśmy poczęstowani pączkiem. Niby mała rzecz a jednak zostawia bardzo pozytywne wspomnienie! Na pewno wrócimy, jak co roku, do tej restauracji!"
- BIFALO Steakhouse
- Adres: Ogrodowa 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce, żałujemy że odkryliśmy je dopiero teraz. Obsługa fantastyczna, pomocna i życzliwa. Przepyszny bulion wołowy z kołdunami. Smaczne steki i wspaniałe dodatki. Smażona sałata z gochujang - petarda! Smażone grzyby z panierowany żółtkiem mega smaczne! Żebro wołowe obłęd, kulinarny orgazm w każdym daniu Deser zaskakuje, świetny sposób podania. Dziękujmy, będziemy wracać!"
- Restauracja TUNEL Pizza Burgery Zakopane Krupówki
- Adres: Krupówki 7, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Przy każdej wizycie w Zakopanem jak zawsze korzystamy ze znajomymi z państwa restauracji, przez wiele wyjazdów nigdy nie zawiedliśmy się jeśli chodzi o obsługę i serwowane potrawy. Szczerze polecam"