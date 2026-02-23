Najlepsze restauracje włoskie w Krakowie. TOP 10 na randkę, spotkanie biznesowe i rodzinny obiad

Redakcja ESKA.pl
2026-02-23 11:47

Kraków kusi setkami włoskich smaków, ale jak wybrać tę jedyną, idealną restaurację? Czy wiesz, gdzie znajdziesz najlepszą pizzę, pastę lub klimat na randkę? Odkryj nasz ranking TOP 10, by Twoja kulinarna podróż była niezapomniana i bezbłędna.

restauracja włoska Kraków

Najlepsze restauracje włoskie w Krakowie. TOP 10 na randkę, spotkanie biznesowe i rodzinny obiad

Najlepsza restauracja włoska Kraków - LISTA

Niezależnie od tego, czy planujesz romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy też niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze, Kraków oferuje szeroki wybór lokali. W obliczu tylu możliwości wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja włoska w Krakowie, która sprosta naszym oczekiwaniom? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 miejsc, które z pewnością zadowolą podniebienia miłośników włoskich smaków.

  1. Sorrento Trattoria
    • Adres: plac Mariacki 8, 31-041 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Mateusz to kelner, którego zdecydowanie warto wyróżnić. Od pierwszego kontaktu jest uprzejmy, uśmiechnięty i bardzo profesjonalny. Potrafi stworzyć przyjemną atmosferę przy stoliku, jednocześnie zachowując pełen profesjonalizm i wysoką kulturę osobistą.Świetnie zna menu – z zaangażowaniem doradza dania i napoje, trafnie dopasowując je do gustu gości. Widać, że zależy mu na zadowoleniu klientów – reaguje szybko, jest uważny i dba o każdy szczegół obsługi. Nawet w godzinach największego ruchu zachowuje spokój i dobrą organizację pracy.Dzięki jego podejściu wizyta w restauracji staje się jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem. Mateusz to zdecydowanie osoba, która buduje pozytywny wizerunek lokalu i sprawia, że goście chętnie wracają."
  2. Restauracja Nolio
    • Adres: Krakowska 27, 31-062 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Od samego wejścia miła atmosfera i obsługa na wysokim poziomie. Mimo dużej liczby gości, na jedzenie nie czekałyśmy długo. Cappelletti z wołowiną przepyszne, pełne smaku. Pizza również świetna. Obsługiwał nas Adam, był bardzo uprzejmy, doradzał z wyczuciem, co pozytywnie wpłynęło na całe nasze doświadczenie w restauracji. Przy kolejnej wizycie w Krakowie z przyjemnością wrócę, żeby spróbować innych pozycji z menu"
  3. Trattoria Mamma Mia
    • Adres: Karmelicka 14, 31-128 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,4
    • Przykładowa opinia: "W Trattorii Mamma Mia byliśmy chyba 3 lata temu i pamiętam, że jedzenie nam smakowało. Postanowiliśmy wrócić do restauracji, żeby przekonać się, że tym razem też było warto. Moje zamówienie to:przepyszny tatar z tuńczyka (tartare di tonno), idealnie wysmażona sezonowana polędwica wołowa z grilla (filetto di manzo alla griglia) oraz wyśmienity deser - pieczone ciastko czekoladowe (torta al ciocolatto). Również zamówione przez żonę krewetki argentynskie duszone w sosie z biatego wina (gamberetti stufati in salsa di vino bianco) oraz sałatka z grillowanym kozim serem (insalata z formaggio di capra) były bardzo smaczne. Do tego różowe wino z Winnicy Turnau, Baniewice, 2023. Profesjonalna obsługa, miły i uprzejmy kelner, bardzo dobre jedzenie. Restauracja, do której chętnie wrócę. Polecam"
  4. Tre Sorelle Ristorante e Pizzeria
    • Adres: Wiślna 5, 31-007 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Urocze miejsce. Byliśmy w środę wieczorem i było bardzo spokojnie. W głośnikach delikatna, spokojna muzyka, nieutrudniająca rozmów. Wino dostaliśmy od razu po złożeniu zamówienia, na dania również nie trzeba było długo czekać.Jestem bardzo wrażliwa na ostre potrawy, więc poprosiłam o gnocchi al formaggio bez papryki i pikantnego pangrattato, ale obsługująca nas Pani zapewniała, że te składniki nie są ostre. Zostały mi podane w osobnych naczyniach, bym mogła przetestować sama i rzeczywiście - nie były ostre, a w zestawieniu z resztą tworzyły znakomite połączenie.Skusiliśmy się jeszcze na tiramisu. Było dość przeciętne, ale prawidłowe, nie ma na co narzekać. Wino Primitivo dobre. Obsługa przemiła i bardzo pomocna. Chętnie wrócimy, by spróbować tu również innych dań."
  5. Boccanera
    • Adres: Św. Tomasza 15, 31-018 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczny lokal i świetne jedzenie. Obsługa przemiła Przyjechaliśmy do Krakowa na jeden dzień, do lokalu trafiliśmy przypadkiem, spacerując po starym mieście. Obiekt znajduje się bardzo blisko rynku głównego, jednak w przyjemnym i niezatłoczonym zakątku. Mimo godzin szczytu, czas oczekiwania na dania był dość krótki. Z pierwszej sali dobrze widać pracę kucharzy, dzięki otwartej kuchni. Wyjątkowe doświadczenie, serdecznie polecam!"
  6. Boscaiola
    • Adres: Szewska 10, 31-009 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Eleganckie, klimatyczne miejsce. Na przystawkę zamówiliśmy burrate z pomidorami koktajlowymi, oliwkami, bazylią i pistacjami (39 zł). Bardzo smaczne, dosyć oryginalne doznania - jednak za dwie "pajdy" przystawki cena wydaje się nieco zbyt wysoka. Na dania główne zamówiliśmy:Kotleciki cielęce z szałwią i szynką parmeńską, duszone w białym winie i podane z gnocci (76 zł) - danie pięknie podane, gnocci bardzo dobre, sos też świetny. Niestety mięso było zbyt mocno przeciągnięte przez co nawet samo krojenie było dosyć trudne. Natomiast całościowo danie bardzo smaczne.Tagliatelle z kurczakiem, gruszką, curry i śmietaną i migdałami (44 zł) - ciekawe danie, oryginalne połączenie smaków, dobre danie aby się najeść.Pizza z salami (44 zł) - bardzo dobra, ciasto doskonałe w smaku, nie ma się do czego przyczepić.Podsumowując jedzenie mega dobre ale za pierwsze danie trochę zaniżyło to ocenę. Przy takim daniu - raczej nie powinno mieć miejsca. Ale kelner zasługuje na mega pochwałę- przyjął uwagę kulturalnie, przeprosił. Przez cały czas czuliśmy się doskonale zaopiekowani, miła obsługa naprawdę na wysokim poziomie. Klimat miejsca też jest świetny, bardzo elegancko."
  7. Restauracja Otto Pompieri
    • Adres: Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Pizza była naprawdę smaczna, dobrze wypieczona i pełna wyrazistych składników. Ośmiornica również bardzo ok – miękka, dobrze doprawiona i przygotowana z wyczuciem. Carbonara wypadła słabiej, ale pozostałe dania zdecydowanie podniosły ogólne wrażenie. Na plus zasługuje wystrój lokalu – nowoczesny, ale przytulny, z fajnym klimatem, który sprawia, że chce się tu posiedzieć dłużej. Do tego obsługa jest naprawdę bardzo dobra: uśmiechnięta, pomocna i sprawna, co mocno wpływa na komfort wizyty. Mimo drobnych minusów w jednym daniu, miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia, zwłaszcza jeśli ktoś lubi dobrą pizzę i owoce morza w przyjemnej atmosferze."
  8. La Campana
    • Adres: Kanonicza 7, 31-002 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Świetnie miejsceJedzenie przepyszne wszystko świeże, dobrze przygotowane.Koniecznie trzeba zarezerwować stolik zwłaszcza w sezonie wysokimOgródek restauracyjny przepiękny, ale w środku również klimat krakowskiJeśli chodzi o menu to kosztowałam risotto z policzkiem wołowym, sałatkę, a na deser tiramisu- obłędneZnajoma jadła wołowinę oraz owoce morza również bardzo dobrze przygotowane"
  9. Cielo Resto - Smak Włoch w centrum Krakowa | Focaccia, kawy, wina, aperitivo
    • Adres: Galeria Kazimierz - część zabytkowa, Podgórska 34, 31-536 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Pyszna mrożona, karmelowa kawa ze świeżą bitą śmietaną i do tego chrupiący croissant z szynką parmeńską. Wszystko pięknie podane. Bardzo miła obsługa. Polecam to miejsce."
  10. Trattoria Amici
    • Adres: Feliksa Konecznego 6/18U, 31-216 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Jedzenie dobre, pizza na pewno ciut większa od klasycznej neapolitańskiej, co na pewno na plus, bo po spożyciu na pewno wyjdziesz z lokalu najedzony. Jedyne do czego mógłbym się doczepić to mało puszysty rodzaj ciasta, ale to kwestia indywidualna moich preferencji. Polecam, dobre jedzonko"