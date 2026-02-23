Najlepsze restauracje włoskie w Krakowie. TOP 10 na randkę, spotkanie biznesowe i rodzinny obiad

Najlepsza restauracja włoska Kraków - LISTA
Niezależnie od tego, czy planujesz romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy też niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze, Kraków oferuje szeroki wybór lokali. W obliczu tylu możliwości wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja włoska w Krakowie, która sprosta naszym oczekiwaniom? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 miejsc, które z pewnością zadowolą podniebienia miłośników włoskich smaków.
- Sorrento Trattoria
- Adres: plac Mariacki 8, 31-041 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Mateusz to kelner, którego zdecydowanie warto wyróżnić. Od pierwszego kontaktu jest uprzejmy, uśmiechnięty i bardzo profesjonalny. Potrafi stworzyć przyjemną atmosferę przy stoliku, jednocześnie zachowując pełen profesjonalizm i wysoką kulturę osobistą.Świetnie zna menu – z zaangażowaniem doradza dania i napoje, trafnie dopasowując je do gustu gości. Widać, że zależy mu na zadowoleniu klientów – reaguje szybko, jest uważny i dba o każdy szczegół obsługi. Nawet w godzinach największego ruchu zachowuje spokój i dobrą organizację pracy.Dzięki jego podejściu wizyta w restauracji staje się jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem. Mateusz to zdecydowanie osoba, która buduje pozytywny wizerunek lokalu i sprawia, że goście chętnie wracają."
- Restauracja Nolio
- Adres: Krakowska 27, 31-062 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Od samego wejścia miła atmosfera i obsługa na wysokim poziomie. Mimo dużej liczby gości, na jedzenie nie czekałyśmy długo. Cappelletti z wołowiną przepyszne, pełne smaku. Pizza również świetna. Obsługiwał nas Adam, był bardzo uprzejmy, doradzał z wyczuciem, co pozytywnie wpłynęło na całe nasze doświadczenie w restauracji. Przy kolejnej wizycie w Krakowie z przyjemnością wrócę, żeby spróbować innych pozycji z menu"
- Trattoria Mamma Mia
- Adres: Karmelicka 14, 31-128 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "W Trattorii Mamma Mia byliśmy chyba 3 lata temu i pamiętam, że jedzenie nam smakowało. Postanowiliśmy wrócić do restauracji, żeby przekonać się, że tym razem też było warto. Moje zamówienie to:przepyszny tatar z tuńczyka (tartare di tonno), idealnie wysmażona sezonowana polędwica wołowa z grilla (filetto di manzo alla griglia) oraz wyśmienity deser - pieczone ciastko czekoladowe (torta al ciocolatto). Również zamówione przez żonę krewetki argentynskie duszone w sosie z biatego wina (gamberetti stufati in salsa di vino bianco) oraz sałatka z grillowanym kozim serem (insalata z formaggio di capra) były bardzo smaczne. Do tego różowe wino z Winnicy Turnau, Baniewice, 2023. Profesjonalna obsługa, miły i uprzejmy kelner, bardzo dobre jedzenie. Restauracja, do której chętnie wrócę. Polecam"
- Tre Sorelle Ristorante e Pizzeria
- Adres: Wiślna 5, 31-007 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Urocze miejsce. Byliśmy w środę wieczorem i było bardzo spokojnie. W głośnikach delikatna, spokojna muzyka, nieutrudniająca rozmów. Wino dostaliśmy od razu po złożeniu zamówienia, na dania również nie trzeba było długo czekać.Jestem bardzo wrażliwa na ostre potrawy, więc poprosiłam o gnocchi al formaggio bez papryki i pikantnego pangrattato, ale obsługująca nas Pani zapewniała, że te składniki nie są ostre. Zostały mi podane w osobnych naczyniach, bym mogła przetestować sama i rzeczywiście - nie były ostre, a w zestawieniu z resztą tworzyły znakomite połączenie.Skusiliśmy się jeszcze na tiramisu. Było dość przeciętne, ale prawidłowe, nie ma na co narzekać. Wino Primitivo dobre. Obsługa przemiła i bardzo pomocna. Chętnie wrócimy, by spróbować tu również innych dań."
- Boccanera
- Adres: Św. Tomasza 15, 31-018 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczny lokal i świetne jedzenie. Obsługa przemiła Przyjechaliśmy do Krakowa na jeden dzień, do lokalu trafiliśmy przypadkiem, spacerując po starym mieście. Obiekt znajduje się bardzo blisko rynku głównego, jednak w przyjemnym i niezatłoczonym zakątku. Mimo godzin szczytu, czas oczekiwania na dania był dość krótki. Z pierwszej sali dobrze widać pracę kucharzy, dzięki otwartej kuchni. Wyjątkowe doświadczenie, serdecznie polecam!"
- Boscaiola
- Adres: Szewska 10, 31-009 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Eleganckie, klimatyczne miejsce. Na przystawkę zamówiliśmy burrate z pomidorami koktajlowymi, oliwkami, bazylią i pistacjami (39 zł). Bardzo smaczne, dosyć oryginalne doznania - jednak za dwie "pajdy" przystawki cena wydaje się nieco zbyt wysoka. Na dania główne zamówiliśmy:Kotleciki cielęce z szałwią i szynką parmeńską, duszone w białym winie i podane z gnocci (76 zł) - danie pięknie podane, gnocci bardzo dobre, sos też świetny. Niestety mięso było zbyt mocno przeciągnięte przez co nawet samo krojenie było dosyć trudne. Natomiast całościowo danie bardzo smaczne.Tagliatelle z kurczakiem, gruszką, curry i śmietaną i migdałami (44 zł) - ciekawe danie, oryginalne połączenie smaków, dobre danie aby się najeść.Pizza z salami (44 zł) - bardzo dobra, ciasto doskonałe w smaku, nie ma się do czego przyczepić.Podsumowując jedzenie mega dobre ale za pierwsze danie trochę zaniżyło to ocenę. Przy takim daniu - raczej nie powinno mieć miejsca. Ale kelner zasługuje na mega pochwałę- przyjął uwagę kulturalnie, przeprosił. Przez cały czas czuliśmy się doskonale zaopiekowani, miła obsługa naprawdę na wysokim poziomie. Klimat miejsca też jest świetny, bardzo elegancko."
- Restauracja Otto Pompieri
- Adres: Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza była naprawdę smaczna, dobrze wypieczona i pełna wyrazistych składników. Ośmiornica również bardzo ok – miękka, dobrze doprawiona i przygotowana z wyczuciem. Carbonara wypadła słabiej, ale pozostałe dania zdecydowanie podniosły ogólne wrażenie. Na plus zasługuje wystrój lokalu – nowoczesny, ale przytulny, z fajnym klimatem, który sprawia, że chce się tu posiedzieć dłużej. Do tego obsługa jest naprawdę bardzo dobra: uśmiechnięta, pomocna i sprawna, co mocno wpływa na komfort wizyty. Mimo drobnych minusów w jednym daniu, miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia, zwłaszcza jeśli ktoś lubi dobrą pizzę i owoce morza w przyjemnej atmosferze."
- La Campana
- Adres: Kanonicza 7, 31-002 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetnie miejsceJedzenie przepyszne wszystko świeże, dobrze przygotowane.Koniecznie trzeba zarezerwować stolik zwłaszcza w sezonie wysokimOgródek restauracyjny przepiękny, ale w środku również klimat krakowskiJeśli chodzi o menu to kosztowałam risotto z policzkiem wołowym, sałatkę, a na deser tiramisu- obłędneZnajoma jadła wołowinę oraz owoce morza również bardzo dobrze przygotowane"
- Cielo Resto - Smak Włoch w centrum Krakowa | Focaccia, kawy, wina, aperitivo
- Adres: Galeria Kazimierz - część zabytkowa, Podgórska 34, 31-536 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszna mrożona, karmelowa kawa ze świeżą bitą śmietaną i do tego chrupiący croissant z szynką parmeńską. Wszystko pięknie podane. Bardzo miła obsługa. Polecam to miejsce."
- Trattoria Amici
- Adres: Feliksa Konecznego 6/18U, 31-216 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedzenie dobre, pizza na pewno ciut większa od klasycznej neapolitańskiej, co na pewno na plus, bo po spożyciu na pewno wyjdziesz z lokalu najedzony. Jedyne do czego mógłbym się doczepić to mało puszysty rodzaj ciasta, ale to kwestia indywidualna moich preferencji. Polecam, dobre jedzonko"