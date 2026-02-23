Rumuni masowo odwiedzają Podhale. Są zachwyceni tym, na co narzekają Polacy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-23 9:14

Jeszcze do niedawna na parkingach w Białce Tatrzańskiej królowały polskie rejestracje. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a pod Tatry ściągają goście z całej Europy. Tej zimy szczególnie widoczna jest zupełnie nowa grupa turystów. Przybysze z Rumunii doceniają to, co dla wielu Polaków jest powodem do narzekań.

Podhale coraz bardziej międzynarodowe

Jeszcze niedawno media i internauci określali Białkę Tatrzańską mianem symbolu drożyzny, wyliczając wysokie koszty karnetów czy posiłków w restauracjach. Okazuje się jednak, że perspektywa zależy od punktu siedzenia. Podczas gdy rodzimi turyści często krytykują ceny pod Tatrami, goście z zagranicy postrzegają je w zupełnie innych kategoriach. W bieżącym sezonie zimowym na stokach wyróżnia się rosnąca grupa turystów z Rumunii. Przybysze z tego kraju chwalą sobie panujące tu warunki oraz – co może zaskakiwać Polaków – rozsądny balans między kosztami a jakością usług.

Białka Tatrzańska hitem wśród Rumunów

Przedstawiciele lokalnej branży turystycznej, w tym właściciele wypożyczalni sprzętu i pensjonatów, potwierdzają wzmożony ruch z tego kierunku. Nie są to już sporadyczne wizyty, lecz regularne przyjazdy całych rodzin. Zjawisko to napędzane jest w dużej mierze przez rekomendacje przekazywane między znajomymi. Co ciekawe, choć Rumuni dysponują własnymi pasmami górskimi i mają relatywnie blisko do kurortów alpejskich czy słowackich, wybierają Polskę. Decyduje o tym ekonomia. Ceny noclegów i wyżywienia na Podhalu są dla nich bardzo konkurencyjne.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Białka Tatrzańska [ZDJĘCIA]

Białka Tatrzańska
Galeria zdjęć 8

Białka Tatrzańska przyciąga turystów. Co oferuje kurort?

Magnesem przyciągającym gości jest przede wszystkim Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. To jeden z czołowych kompleksów w kraju, dysponujący nowoczesną infrastrukturą i trasami dopasowanymi do różnych umiejętności. Narty to jednak tylko początek atrakcji. Będąc w okolicy, turyści chętnie korzystają z bogatej oferty dodatkowej. Do najpopularniejszych punktów na mapie regionu należą:

  • Kompleks Termy Bania – obiekt oferujący baseny termalne, saunarium oraz strefy relaksu.
  • Szlaki turystyczne – malownicze trasy spacerowe i rowerowe prowadzące w stronę Tatr i Spisza.
  • Rezerwat Przyrody Przełom Białki – unikalny obszar przyrodniczy.
  • Oferta kulinarna i kulturalna – regionalne karczmy z góralskim jedzeniem i folklorem.
  • Spływy kajakowe – letnia alternatywa dla miłośników sportów wodnych na rzece Białce.
