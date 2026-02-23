Najlepsze restauracje włoskie w Zakopanem. TOP 10 knajp, które musisz odwiedzić

Najlepsza restauracja włoska w Zakopanem - LISTA
Szukając idealnego miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi, często kierujemy się w stronę kuchni włoskiej. Jej uniwersalność, bogactwo smaków i różnorodność potraw sprawiają, że niezmiennie cieszy się ona ogromną popularnością. Gdy planujemy wyjazd w góry, wielu zadaje sobie pytanie, gdzie w Zakopanem znaleźć najlepsze miejsca oferujące prawdziwie włoskie doznania kulinarne. Odpowiedź na to pytanie często sprowadza się do poszukiwania najlepszej restauracji włoskiej w Zakopanem, która zaspokoi najbardziej wyrafinowane podniebienia.
- Kryjówka Italiano
- Adres: Hr. Władysława Zamoyskiego 4, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Zamówienie z odbiorem osobistym na wynos. Pizza Cotto i Napoli, obie przepyszne. Bardzo krótki czas oczekiwania. W Napoli bardzo dobrej jakości salami, pełne smaku, było go bardzo dużo. W Cotto pyszna, delikatna szynka. Chrupiące brzegi. Polecamy"
- Per Amore la Cucina Italiana
- Adres: Tadeusza Kościuszki 11, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byliśmy w niedzielę z rodziną i zamówiliśmy pizzę: wyśmienita, droga (normalna cena jak na zakopane), warta swojej ceny ; lasagne - dobra oraz pomidorową zupę - okey. Jednak zdecydowanie polecamy w tym lokalu pizzę. Przyjazny, spokojny klimat restauracji niespotykany w centrum zakopanego. Polecamy"
- Restauracja Rispetto
- Adres: Józefa Piłsudskiego 4, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Swoje urodziny postanowiłam spędzić w tym wyjątkowym miejscu w gronie najbliższych mi osób i był to wybór idealny. Jedzenie było absolutnie przepyszne - i nie jest to tylko moja opinia, ale zdanie wszystkich gości. Każde danie zachwycało nie tylko smakiem, ale również piękną, dopracowaną prezentacją. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obsługa. Od samego początku opiekował się nami Pan Rafał - niezwykle miły, pomocny i profesjonalny. Kontakt z nim był wspaniały, a jego zaangażowanie sprawiło, że czuliśmy się naprawdę wyjątkowo. Najbardziej wzruszającym momentem była urodzinowa niespodzianka przygotowana przez restaurację - deser i race, które wywołały ogromny uśmiech i zrobiły niesamowite wrażenie. To miejsce to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Piękne wnętrze, fantastyczna atmosfera, wspaniała obsługa i wyśmienita kuchnia. Z całego serca polecam - idealne miejsce na wyjątkowe okazje (i nie tylko!)."
- Cristina
- Adres: plac Niepodległości 7, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Restauracja godna polecenia. Tutaj nigdy nie zawiodłem się, dlatego lubię tu wracać za każdym razem jak jestem w Zakopanym. Odświeżona karta i małe zaskoczenie - pizza carbonara. To na prawdę dobry i zaskakujący smak. Rigatoni z polędwicą wołową również bardzo dobre. Makaron al dente, mięso soczyste i wszystko dobrze doprawione. Zdjęcia deserów może nie są najlepsze i niezachęcające, ale wyglądały tak dobrze że musieliśmy szybko próbować. Beza idealnie wypieczona, a krem aksamitny. Deser Cristina to klasa. Krem mascarpone w połączeniu z kawałkami ciasta chyba karpatkowego to odlotowe połączenie - każdy musi spróbować tego deseru."
- Restauracja Villa Toscana
- Adres: Henryka Sienkiewicza 10, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Restauracja przy Równi Krupowej. Pięknie ozdobiona - w styczniu - jeszcze świątecznie Zamówiliśmy zupę borowikową, jagnięcinę po podhalańsku, pizzę, mus hałwowo - truskawkowy i fonadanta czekoladowego. Jagniecinę podają z warzywami w smacznym sosie. Jest przyzwoita ilość mięsa w porcji, a to nie jest częste Samo mięsko aromatyczne i rozpływające się w ustach. Zupa borowikowa gęsta i aromatyczna. Pizza na smacznym, cienkim cieście, składniki dobrze skomponowane i wyczuwalne w smaku. Mus ze sporą ilością hałwy i owocami. Fondant płynny w środku i apetycznie podany. Obsluga miła i pomocna. Jeśli nie chce Ci się stać w kolejce do wejścia do restauracji na Krupówkach, to śmiało idź do Villa Toscana"
- Pizzeria Włoska Kryjówka
- Adres: Tadeusza Kościuszki 19a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mieliśmy bardzo dużą ochotę na pizze i cos dobrego. W okolicy nie brakuje ciekawych i dobrych knajp, lecz "Kryjówka" nas skusiła dobrymimi opiniami i tez to co widzieliśmy u gosci na talerzach. Restauracja bardzo ładna i przytulna, obsługa również bardzobprofesjonalna i miła. Zamówiliśmy sobie pizze Pollo oraz Burgera z serem i bekonem, a do picia po drineczku ja wziąłem black mojito a partnerka również smacznego drinka z zurawinka Jedzenie bardzo dobre, kompozycje smakowe wykwintne, pizza w stylu włoskim, przepyszna z ogromną ilością dodatkow. Tak samo burger, byl soczyste, wielki i pyszny. Porcje naprawdę bardzo duże i jakosc potraw na bardzo wysokim poziomie. Byliśmy mega zadowoleni i na pewno tu wrócimy drinki także przepyszne, bylo czuć tez ich moc nie były byle jakie. Polecam bardzo !"
- Trattoria Adamo Pizzeria-Restauracja
- Adres: plac Niepodległości 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Do Trattoria Adamo trafiłam z polecenia. Pizza była pyszna i spełniła wszelkie oczekiwania. Miły personel, zainteresowany klientem. Jedynym słabym punktem wizyty okazała się być herbata różana. Była po prostu nijaka, ale nie rzutuje ona na moją ocenę miejsca. Polecam"
- Trattoria Parmigiano
- Adres: Krupówki 29, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Trattoria Parmigiano to miejsce, które z czystym sumieniem można polecić każdemu miłośnikowi kuchni śródziemnomorskiej. Duży wybór makaronów i pizzy, przygotowywanych na wiele sposobów, sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ogromnym atutem jest prawdziwy piec opalany drewnem, dzięki któremu pizza ma wyjątkowy smak i idealnie chrupiące ciasto. Obsługa jest miła, pomocna i uśmiechnięta, co dodaje miejscu przyjemnego, rodzinnego klimatu. Warto również posłuchać rekomendacji szefa kuchni - dania z owocami morza są świeże, aromatyczne i naprawdę warte spróbowania. Pod względem stosunku jakości do ceny restauracja wypada bardzo dobrze - składniki świeże a smaki dopracowane. Świetne miejsce na obiad, kolację czy spotkanie z przyjaciółmi. Zdecydowanie godne polecenia!"
- PIU PIZZA & PASTA
- Adres: Krupówki 69, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pizzeria oferuje pyszne jedzenie, przygotowywane z wyraźną dbałością o jakość składników. Na szczególną uwagę zasługuje miła, życzliwa atmosfera, która sprawia, że goście czują się swobodnie i chętnie wracają. Lokal ma kameralny charakter, idealny zarówno na spokojne spotkanie, jak i rodzinny posiłek. To miejsce, w którym smak idzie w parze z klimatem i dobrą obsługą. Zdecydowanie warte polecenia."
- Piu di pizza Zakopane
- Adres: Tadeusza Kościuszki 10, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "To miejsce to solidny wybór dla każdego fana włoskich placków. Pizza była po prostu bardzo dobra - ciasto odpowiednio wypieczone, a dodatki świeże i smaczne. Wszystko podane sprawnie i bez zbędnego czekania. Na duży plus zasługuje również obsługa. Pracownicy są wyjątkowo mili i uprzejmi, co sprawia, że w lokalu panuje bardzo przyjemna atmosfera. Czuć, że dbają o klienta, ale robią to w nienachalny sposób. Biorąc pod uwagę jakość jedzenia i poziom serwisu, stosunek jakości do ceny wypada świetnie. Z czystym sumieniem polecam to miejsce na szybki i smaczny posiłek."