Majówka 2025. Przed nami wolny długi weekend

Tegoroczna majówka wypada idealnie kalendarzowo. 1 maja, czyli Święto Pracy, wypada w tym roku w czwartek, zaś Święto Konstytucji 3 Maja wypada w sobotę, co oznacza, że ten wolny od pracy dzień będziemy mogli odebrać w tygodniu. Dla wielu oznacza to automatyczne wolne 2 maja. Dzięki temu zyskujemy długi weekend, który aż zachęca do podejmowania wyjazdów i odpoczynku na łonie natury. Będzie temu sprzyjać także pogoda. Wstępne prognozy synoptyków IMGW wskazują, że ten okres będzie dosyć chłodny, za to suchy. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują w tym czasie wyprawę w góry.

Proste szlaki w Tatrach na Majówkę 2025. Podpowiadamy najlepsze trasy

Majówka to szczególny okres w Tatrach. Zazwyczaj o tej porze roku na Podhalu robi się gęsto od turystów i turystek, którzy postawili na odpoczynek od pracy wśród niezwykłej panoramy gór. Zazwyczaj o tej porze roku warunki na szlakach znacznie się poprawiają po zimie i są znacznie bardziej dostępne dla osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w poruszaniu się po górach. To jednak oznacza także, że popularne ścieżki w Tatrach mogą się szybko korkować. Dlatego toprowcy i przyrodnicy TPN zalecają wyjście na szlak wcześnie rano, co pozwoli uniknąć tłumów i da na nim więcej czasu przed zmrokiem na rozkoszowanie się niezwykłymi widokami.

Dla tych, którzy nie posiadają zbyt dużego doświadczenia w chodzeniu po górach, ale marzą o majówkowej wyprawie w Tatry, przygotowaliśmy polecenia prostych szlaków. Wybierając się na Podhale warto pamiętać, że chociaż Morskie Oko to jedno z najpiękniejszych polskich jezior — na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się wiele godnych polecenia ścieżek, z których widoki będą równie pięknie, a nie doświadczymy tam aż tak wielu osób. Sprawdźcie w naszej galerii poniżej, najlepsze szlaki w Tatrach na majówkę.

Proste szlaki w Tatrach dla amatorów pieszych wędrówek. To trasy idealne na majówkę:

