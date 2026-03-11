To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim. Istniała już w średniowieczu [GALERIA]

W Małopolsce znajduje się mnóstwo pięknych małych miejscowości. Jedną z najpiękniejszych jest jest wieś Bolechowice, położona w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Pod koniec XVI wieku należała do biskupstwa krakowskiego. Jest położona w Rowie Krzeszowickim, oddzielającym Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Garbu Tenczyńskiego. W przysiółku Zielona, będącym częścią wsi, odnaleziono skarb, ukryty w ziemi około 1020 roku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!