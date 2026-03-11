Bolechowice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Odkryto w niej ukryty w średniowieczu skarb
Bolechowice są położone w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. W latach 1954-1972 były siedzibą gromady Bolechowice. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa krakowskiego. Wieś, według danych GUS, zamieszkuje 2677 osób. Warto odnotować, że miejscowość jest niezwykle atrakcyjna dla turystów, co sprawia jej położenie w Rowie Krzeszowickim, dzielącym Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Garbu Tenczyńskiego. Jej północne tereny zostały włączone do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Bolechowice, dzięki swojemu położeniu, umożliwiają zwiedzanie takich dolin, jak: Dolina Bolechowicka, Kobylańska oraz Kluczwody. W pobliżu centrum wsi znajduje się Brama Bolechowicka, będąca zamknięciem wlotu do Doliny Bolechowickiej. Przez miejscowość przebiegają następujące szlaki turystyczne, które pozwalają na zwiedzanie dolin: Będkowskiej, Szklarki oraz Racławki.
O Bolechowicach zrobiło się głośno, kiedy w przysiółku Zielona znaleziono pochodzący z czasów średniowiecza skarb, zakopany w ziemi około 1020 roku. Składał się z 68 srebrnych monet polskich, czeskich, niemieckich oraz angielskich, a także 17 fragmentów srebrnych ozdób: paciorków i kolczyków.