Spis treści Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Prokuratura bada wątek zagraniczny

W postępowaniu dotyczącym strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie z 7 listopada 2026 roku śledczy przesłuchali już około 250 świadków. Przed prowadzącymi sprawę wciąż jednak wiele czynności. Prokuratura przekazała, że oczekuje między innymi na rezultaty badań toksykologicznych zamachowca Michał Oksińskiego, a także na ekspertyzy dotyczące broni i amunicji, których użył. Funkcjonariusze weryfikują również, czy mężczyzna działał w pojedynkę, czy też ktoś go inspirował.

„Oczekujemy na wyniki sekcji zwłok i dodatkowych badań zarówno sprawcy, jak i ofiar zamachu. Zlecone zostały specjalistyczne opinie dotyczące broni i amunicji użytej przez sprawcę, a także badania toksykologiczne” – poinformował w czwartek, 26 listopada 2026 roku, w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Prokurator wyjaśnił, że w trakcie badań zabezpieczono dodatkowy materiał biologiczny, którym zajmą się biegli z dziedziny toksykologii oraz medycyny sądowej. Analizy mają wykazać między innymi, czy w momencie zamachu napastnik znajdował się pod wpływem środków odurzających. Rezultaty badań toksykologicznych mają być gotowe za około dwa–trzy tygodnie.

„Badania są złożone. Trzeba wziąć pod uwagę, że wykonano już skomplikowane sekcje zwłok i teraz biegli muszą na tej podstawie wydać opinię” – zaznaczył prokurator Eryk Stasielak. Dodał, że na tym etapie służby wstrzymują się z jednoznaczną oceną motywów 24-latka. Prowadzący śledztwo zgromadzili już obszerny materiał dowodowy, który wymaga jeszcze pełnej analizy.

„Mamy już sporo materiału dowodowego na ten temat, ale to nie jest wszystko. Nie chcę wyrywać z kontekstu pewnych informacji. Gdy zbierzemy całość, będzie można wyprowadzić jakieś konkluzje” – powiedział prokurator. Śledczy sprawdzają także ewentualny wątek zagraniczny oraz to, czy ktokolwiek namawiał, inspirował bądź podżegał sprawcę do dokonania zbrodni.

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Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Prokuratura bada wątek zagraniczny

Służby zaznaczają, że postępowanie po krakowskiej strzelaninie toczy się wielotorowo. W kwestii motywacji napastnika śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy.

„Wszelkie wersje dotyczące tego, czy ktoś go inspirował, namawiał lub podżegał, są brane pod uwagę. Badany jest również wątek zagraniczny” – przekazał Polskiej Agencji Prasowej naczelnik małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Do tragedii na Rynku Głównym w Krakowie doszło 7 listopada. 24-letni sprawca wjechał autem na płytę rynku i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kilkanaście odniosło rany. Sam napastnik zmarł później w szpitalu, natomiast w jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki jego rodziców oraz siostry.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w centrum miasta 24-latek oddał ponad sto strzałów. Mężczyzna posiadał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej, ale zarejestrował dwie. W ramach trwającego śledztwa prokuratura weryfikuje również to, w jakich okolicznościach uzyskał on zezwolenie na broń.

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