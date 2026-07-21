Ponad 42 tysiące chętnych na studia. Ten kierunek na UJ okazał się hitem

Rekordowa rekrutacja na UJ

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego poinformowały o zakończeniu pierwszego etapu tegorocznej rekrutacji, która okazała się niezwykle owocna w kandydatów. Zainteresowanie podjęciem studiów na krakowskiej uczelni osiągnęło poziom nienotowany od lat.

Aż 42 077 - tyle zgłoszeń otrzymaliśmy w tegorocznej rekrutacji na studia! - poinformował UJ na Facebooku.

Dla wielu zastanawiający jest fakt, że liczba złożonych aplikacji wzrosła o niemal 33 procent w stosunku do poprzedniej edycji. Taki skok ma swoje uzasadnienie w reformie edukacyjnej sprzed lat, która dotyczyła sześciolatków.

Warto przypomnieć, że we wrześniu 2014 roku naukę w szkołach rozpoczęły dzieci z rocznika 2007 oraz te urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, mające wówczas sześć lat. Rok później do placówek trafiły już wszystkie maluchy urodzone w 2009 roku oraz siedmiolatki z drugiej połowy 2008 roku. Konsekwencją tamtych zmian jest obecny, bardzo liczny rocznik opuszczający mury szkół średnich.

Zaskakujący hit na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prawdziwym wyzwaniem dla maturzystów okazała się walka o indeks na kierunku lekarsko-dentystycznym. Statystyki pokazują, że o przyjęcie na ten profil rywalizowało ze sobą dokładnie 19,11 osób w przeliczeniu na jedno miejsce. W systemie rekrutacyjnym odnotowano 1070 zgłoszeń przy zaledwie 56 dostępnych miejscach dla przyszłych dentystów.

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Kierunek lekarsko-dentystyczny (Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum) z 19,11 zgłoszeniami na jedno miejsce - poinformował UJ na Facebooku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Najbardziej opłacalne kierunki studiów

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Najchętniej wybierane studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wśród najbardziej obleganych ścieżek edukacyjnych na krakowskiej uczelni w tym naborze znalazły się następujące propozycje:

Prawo - o przyjęcie ubiegało się 2586 maturzystów.

Pielęgniarstwo - przyciągnęło uwagę 2228 osób.

Psychologia - zebrała 2048 chętnych na indeks.

Wysokim zainteresowaniem cieszyła się również medycyna, którą chciało studiować 1779 absolwentów szkół średnich. Spora grupa, licząca 1680 kandydatów, postawiła natomiast na Psychologię, wykładaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.