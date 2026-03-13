Nie żyje mistrzyni Polski. Tragiczny finał historii Jagody Gancarek

Pochodząca z województwa małopolskiego kobieta nie tylko pilotowała samoloty pożarnicze i balony , ale realizowała się również jako instruktorka lotnictwa.

, wywalczyła mistrzowski tytuł.

Pogrzeb zaplanowano na sobotę, 14 marca 2025 roku, a msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12:30 w kościele parafialnym w Gromniku.

Wypadek balonu w Zielonej Górze. Jagoda Gancarek wypadła z kosza

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek, 9 marca. Pilotowany przez Jagodę Gancarek statek powietrzny wzbił się w niebo z płyty lotniska w Przylepie w okolicach godziny 6:30. Zaledwie kilkanaście minut od startu, z wciąż niewyjaśnionych powodów, maszyna uderzyła w budynek wielorodzinny. Służby ratunkowe oraz świadkowie relacjonują, że w wyniku potężnego zderzenia doszło do poważnego uszkodzenia kosza, a wytrącona z równowagi pilotka runęła bezpośrednio na dach pobliskiego bloku.

Zespoły ratownictwa medycznego pojawiły się na miejscu błyskawicznie, jednak pomimo wdrożenia natychmiastowych działań, życia kobiety nie udało się uratować z powodu rozległych obrażeń. Zmarła na dachu budynku mieszkalnego. Znacznie więcej szczęścia miały dwie pasażerki uczestniczące w tym nieszczęśliwym locie. Kobiety zdołały bezpiecznie dotknąć ziemi w rejonie stacji kolejowej i choć uniknęły poważnych urazów fizycznych, zdarzenie przypłaciły olbrzymim szokiem. Dokładne przyczyny oraz przebieg tej katastrofy bada obecnie zespół śledczych, który ma za zadanie odtworzyć wszystkie okoliczności dramatu.

Pogrzeb Jagody Gancarek. Znamy szczegóły ostatniego pożegnania w Gromniku

Uroczystości żałobne poświęcone tragicznie zmarłej Jagodzie zostały zaplanowane na sobotę, 14 marca 2025 roku. Ceremonia odbędzie się w jej rodzinnym regionie, a dokładnie w kościele parafialnym w małopolskim Gromniku. Na miejscu zgromadzą się członkowie rodziny, znajomi oraz miłośnicy lotnictwa, aby wspólnie oddać cześć i pożegnać mistrzynię.

Modlitwa różańcowa w intencji zmarłej rozpocznie się dokładnie w południe, a o 12:30 rozpcznie się celebracja mszy świętej. Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny wyruszy na lokalny cmentarz, gdzie spocznie Jagoda Gancarek.

