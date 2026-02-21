Nie żyje profesor Ignacy Fiut. Studenci AGH nazywali go legendą

Smutne wieści napłynęły z krakowskiego środowiska naukowego. Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej poinformował o odejściu profesora Ignacego Stanisława Fiuta. Ten ceniony filozof, poeta i krytyk literacki zmarł w wieku 76 lat, pozostawiając po sobie pustkę w murach uczelni. Władze wydziału w oficjalnym komunikacie wyraziły głęboki żal po stracie tak wybitnego pedagoga i badacza.

− Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Ignacego Fiuta, wieloletniego pracownika naszego Wydziału, wybitnego nauczyciela akademickiego, badacza oraz ważnej postaci w życiu wspólnoty akademickiej − przekazał Wydział Humanistyczny AGH.

Władze uczelni w opublikowanym oświadczeniu zwróciły uwagę na ogromne zaangażowanie zmarłego w rozwój naukowy oraz dydaktyczny placówki. Podkreślono, że jego postawa i osiągnięcia na zawsze zapoczątkują ważny rozdział w pamięci całej społeczności akademickiej.

Żałoba wśród studentów i lokalnej społeczności

Odszedł człowiek, który dla wielu wychowanków był autorytetem. W internecie pojawiło się mnóstwo wpisów od studentów, którzy zapamiętali go jako osobę niezwykle autentyczną i bezpośrednią. Choć uchodził za wymagającego nauczyciela, zawsze okazywał wsparcie swoim podopiecznym, zyskując miano prawdziwej legendy. Głos zabrali również przedstawiciele gminy Stary Sącz, gdzie profesor spędził młodość. Samorządowcy przypomnieli, że Ignacy Fiut pozostawił po sobie imponujący dorobek, w tym czternaście książek naukowych oraz liczne tomy poezji, aktywnie działając w środowiskach literackich Krakowa i Sądecczyzny.

− Profesor przez całe życie pozostawał związany z nauką i kulturą, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy i literacki − czternaście książek naukowych i filozoficznych, tomiki poetyckie oraz aktywną działalność w środowiskach literackich Krakowa i Sądecczyzny − podała gmina.

Droga naukowa profesora Fiuta

Ignacy Stanisław Fiut przyszedł na świat w 1949 roku w Nowym Sączu. Swoją edukację wyższą związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie zgłębiał tajniki filozofii oraz biologii. Jego przygoda z Akademią Górniczo-Hutniczą rozpoczęła się w 1975 roku i trwała nieprzerwanie przez blisko cztery dekady. W trakcie swojej kariery kierował Zakładem Filozofii oraz Wydziałem Nauk Społecznych Stosowanych na AGH. Ponadto przez osiem lat stał na czele Pracowni Analizy Zawartości Prasy, działającej przy Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ.

Ostatnie pożegnanie i wpis syna

Osobisty wpis żegnający ojca zamieścił w mediach syn zmarłego, Michał. Podziękował on za wszystkie wspólne lata, podkreślając rolę taty w swoim życiu. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na najbliższą środę, 25 lutego. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym Prądnik Biały przy ulicy Piaszczystej w Krakowie.

− 19 lutego 2026 roku odszedł od nas profesor, filozof, poeta, ale przede wszystkim mój Tato – Ignacy S. Fiut. Dziękuje Ci, Tato, za te wszystkie wspólnie spędzone lata. Będzie nam Cię bardzo brakowało − pożegnał profesora jego syn Michał.