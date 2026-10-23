Niepokojące nagranie o polskiej szkole trafiło do sieci. Policja wpadła na trop autora

Grozę wzbudziło nagranie o szkole. Reakcja policji była natychmiastowa

W ubiegłym tygodniu nocną porą dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odebrał niepokojący sygnał. Zgłoszenie dotyczyło opublikowania w internecie materiałów, które bezpośrednio odnosiły się do jednej ze szkół na terenie gminy Łużna. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy.

Okazało się, że na znanym portalu społecznościowym udostępniono prezentację w formie slajdów. Na filmie widniały zdjęcia placówki oświatowej, ale to dołączony do nich tekst wywołał największy niepokój. Słowa użyte w publikacji mogły wywołać realny strach o bezpieczeństwo wśród społeczności szkolnej. Służby natychmiast przystąpiły do działań, by zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.

Sprawczynią zamieszania w gminie Łużna okazała się uczennica

Śledztwo błyskawicznie przejęli policjanci z Komisariatu Policji w Bobowej. Dzięki dokładnej analizie cyfrowych śladów i sprawnym działaniom operacyjnym, szybko ustalili tożsamość twórcy internetowej publikacji. Wynik śledztwa zadziwił wszystkich – za stworzenie i udostępnienie materiału odpowiadała 11-letnia dziewczynka, uczęszczająca do jednej ze szkół podstawowych w gminie Łużna.

Dziewczynka szybko przekonała się, że pozorna anonimowość w sieci nie zwalnia z odpowiedzialności. Śledczy zebrali wszystkie niezbędne dowody dokumentujące jej działania. Ze względu na fakt, że autorka nie ukończyła jeszcze 18 lat, jej sprawą zajmie się teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich w Gorlicach.

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