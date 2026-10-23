Niepokojące nagranie o polskiej szkole trafiło do sieci. Policja wpadła na trop autora

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-23 10:03

Nocne zgłoszenie w powiecie gorlickim postawiło służby w stan gotowości, gdy w internecie udostępniono budzące grozę wideo dotyczące jednej ze szkół podstawowych. Funkcjonariusze błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania twórcy materiału, który wywołał powszechny niepokój. Finał sprawy okazał się niezwykle zaskakujący.

Dziewczynka ze smartfonem przed szkołą i radiowozem. Na miniaturze wideo. O groźnym żarcie przeczytasz w Eska Kraków.
Autor: Wygenerowane przez AI

Grozę wzbudziło nagranie o szkole. Reakcja policji była natychmiastowa

W ubiegłym tygodniu nocną porą dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odebrał niepokojący sygnał. Zgłoszenie dotyczyło opublikowania w internecie materiałów, które bezpośrednio odnosiły się do jednej ze szkół na terenie gminy Łużna. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy.

Okazało się, że na znanym portalu społecznościowym udostępniono prezentację w formie slajdów. Na filmie widniały zdjęcia placówki oświatowej, ale to dołączony do nich tekst wywołał największy niepokój. Słowa użyte w publikacji mogły wywołać realny strach o bezpieczeństwo wśród społeczności szkolnej. Służby natychmiast przystąpiły do działań, by zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.

Sprawczynią zamieszania w gminie Łużna okazała się uczennica

Śledztwo błyskawicznie przejęli policjanci z Komisariatu Policji w Bobowej. Dzięki dokładnej analizie cyfrowych śladów i sprawnym działaniom operacyjnym, szybko ustalili tożsamość twórcy internetowej publikacji. Wynik śledztwa zadziwił wszystkich – za stworzenie i udostępnienie materiału odpowiadała 11-letnia dziewczynka, uczęszczająca do jednej ze szkół podstawowych w gminie Łużna.

Dziewczynka szybko przekonała się, że pozorna anonimowość w sieci nie zwalnia z odpowiedzialności. Śledczy zebrali wszystkie niezbędne dowody dokumentujące jej działania. Ze względu na fakt, że autorka nie ukończyła jeszcze 18 lat, jej sprawą zajmie się teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich w Gorlicach.

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