Poważna awaria w Galerii Krakowskiej. Czy w piątek zrobimy tam zakupy?

Galeria Krakowska będzie nieczynna w piątek, 23 października.

Powodem jest awaria rozdzielni elektrycznej, do której doszło 21 października w pomieszczeniu technicznym obiektu.

Przejście podziemne do Dworca Głównego PKP oraz parking zewnętrzny będą otwarte, ale wejścia do części handlowej i parkingi wewnętrzne pozostaną zamknięte.

Nie udało się usunąć awarii w Galerii Krakowskiej. Obiekt dalej zamknięty dla klientów

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie dyrekcji: „Informujemy, że w czwartek i w piątek, 22 i 23 października, Galeria Krakowska będzie nieczynna w związku z awarią rozdzielni elektrycznej, do której doszło 21 października w pomieszczeniu technicznym obiektu”. To oznacza, że w piątek, 23 października Galeria Krakowska nadal będzie nieczynna.

Zamknięcie galerii rodzi więcej problemów niż tylko niemożność zrobienia tam zakupów. Galeria Krakowska stanowi bowiem naturalny łącznik pomiędzy miastem a peronami kolejowymi. Na szczęście Dworzec Główny w Krakowie wciąż jest dostępny dla pieszych. Przejście podziemne prowadzące przez Galerię Krakowską w kierunku Dworca Głównego PKP pozostaje otwarte, umożliwiając swobodne przemieszczanie się. Należy jednak pamiętać, że wszelkie wejścia prowadzące bezpośrednio do części handlowej i poszczególnych sklepów będą zamknięte.

Sytuacja skomplikowała się również dla zmotoryzowanych. Osoby planujące pozostawienie pojazdu w rejonie dworca muszą liczyć się ze sporymi ograniczeniami. Parkingi wewnętrzne Galerii Krakowskiej pozostaną całkowicie zamknięte do czasu usunięcia awarii. Istnieje jednak alternatywa. Parking zewnętrzny zlokalizowany nad peronami dworca kolejowego będzie funkcjonował bez zmian.

Kiedy ponowne otwarcie Galerii Krakowskiej?

Kiedy klienci będą mogli ponownie udać się na zakupy? Dokładna data nie jest jeszcze znana. „O terminie ponownego otwarcia Galerii poinformujemy w kolejnym komunikacie. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość” – przekazała w oficjalnym oświadczeniu dyrekcja Galerii Krakowskiej. Usuwanie skutków awarii elektrycznej trwa, a specjaliści pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej sprawności technicznej budynku.

Kraków: Prawda czy fałsz? Te pytania mogą Cię zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Rynek Główny był dawniej "Placem Hitlera" Prawda Fałsz Następne pytanie