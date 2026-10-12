Noc Upiorów 2026 już wkrótce w Twierdzy "Sidzina"

W weekend od 23 do 24 października 2026 roku odbędzie się czwarta, najbardziej przerażająca odsłona kultowej gry terenowej Noc Upiorów.

Mieszkańcy Krakowa i okolic po raz pierwszy będą mogli przetestować swoje nerwy w ekstremalnych warunkach. To klimatyczna gra terenowa, podczas której uczestnicy pokonują wyznaczoną ścieżkę leśną w pobliżu Twierdzy Krakowskiej "Sidzina". Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie rekordową liczbę strachów, unikalne rekwizyty i najbogatszą oprawę wizualną w dotychczasowej historii wydarzenia.

Na uczestników na trasie czekać będą:

efekty specjalne

aktorzy i potwory z horrorów

interaktywne otoczenie

Trasa pokonywana jest po zmroku w kameralnych grupach od 6 do 8 osób. Osoby chcące wziąć udział w grze solo lub w mniejszym gronie będą mogły dołączyć do innych grup.

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UWAGA!

Wejście na imprezę możliwe jest dla osób poniżej 18 roku życia jedynie wraz ze zgodą rodzica. Z kolei osoby poniżej 16 roku życia mają zapewniony wstęp jedynie wraz z opiekunem 18-letnim.

Bilety na wydarzenie dostępne TUTAJ.