Noc Upiorów 2026 już wkrótce w Twierdzy "Sidzina"

W weekend od 23 do 24 października 2026 roku odbędzie się czwarta, najbardziej przerażająca odsłona kultowej gry terenowej Noc Upiorów.
Mieszkańcy Krakowa i okolic po raz pierwszy będą mogli przetestować swoje nerwy w ekstremalnych warunkach. To klimatyczna gra terenowa, podczas której uczestnicy pokonują wyznaczoną ścieżkę leśną w pobliżu Twierdzy Krakowskiej "Sidzina". Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie rekordową liczbę strachów, unikalne rekwizyty i najbogatszą oprawę wizualną w dotychczasowej historii wydarzenia.
Na uczestników na trasie czekać będą:
- efekty specjalne
- aktorzy i potwory z horrorów
- interaktywne otoczenie
Trasa pokonywana jest po zmroku w kameralnych grupach od 6 do 8 osób. Osoby chcące wziąć udział w grze solo lub w mniejszym gronie będą mogły dołączyć do innych grup.
UWAGA!
Wejście na imprezę możliwe jest dla osób poniżej 18 roku życia jedynie wraz ze zgodą rodzica. Z kolei osoby poniżej 16 roku życia mają zapewniony wstęp jedynie wraz z opiekunem 18-letnim.
Bilety na wydarzenie dostępne TUTAJ.