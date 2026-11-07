Zaatakowali w środku nocy! Złodzieje zniszczyli dwa bankomaty i ukradli kasetki z gotówką

Zuchwałe włamanie miało miejsce w sobotę, 7 listopada około godziny 3:40 nad ranem. Niezidentyfikowani jeszcze sprawcy pojawili się przy ulicy Stanisława Zubka na Gubałówce, gdzie celowo uszkodzili dwa bankomaty i wyciągnęli z nich kasetki z pieniędzmi.

Od samego rana na miejscu przestępstwa trwają intensywne działania zakopiańskich funkcjonariuszy. Lokalnych mundurowych w pracy wspierają technicy kryminalistyki oraz eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego w Krakowie, którzy wspólnie badają teren.

Włamanie do bankomatów na Gubałówce. Policja szuka sprawców kradzieży

Śledczy prowadzą drobiazgowe oględziny, zabezpieczają pozostawione ślady, przeglądają zapisy z kamer monitoringu i przesłuchują świadków. Równolegle trwają zaawansowane czynności procesowe oraz operacyjne, których celem jest dokładne odtworzenie przebiegu nocnych wydarzeń i szybkie zidentyfikowanie złodziei.

Mundurowi cały czas szacują również dokładną wartość strat, jakie powstały w wyniku zniszczenia samych maszyn oraz kradzieży gotówki. Na ten moment śledczy nie ujawniają, jak duża suma pieniędzy znajdowała się w skradzionych pojemnikach.