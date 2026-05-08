Tajemnicze zniknięcie 17-letniego Łukasza. Policja prosi o pomoc

Zaginięcie Łukasza Seweryna. Tak wygląda 17-latek z Krakowa

Krakowski Komisariat Policji VII udostępnił rysopis poszukiwanego chłopaka, co ma ułatwić jego rozpoznanie. Łukasz mierzy około 175 cm wzrostu i jest szczupłej postury. Zaginiony ma piwne oczy oraz ciemne włosy.

W dniu, w którym opuścił swoje miejsce zamieszkania, 17-latek miał na sobie krótkie jeansy, szarą koszulkę na krótki rękaw oraz czarne buty sportowe marki NIKE. Dodatkowo założył pasek wyposażony w klamrę z logiem VANS, a przy sobie niósł granatowy worek. Śledczy liczą, że podane szczegóły ubioru pozwolą potencjalnym świadkom przypomnieć sobie, czy mijali nastolatka. Służby podkreślają, że w sprawie zaginionego Łukasza Seweryna nawet z pozoru nieistotne detale mogą stanowić przełom w prowadzonych działaniach poszukiwawczych.

i Autor: Policja Kraków/ Materiały prasowe

Policja szuka Łukasza Seweryna. Służby proszą o informacje

Funkcjonariusze zwracają się z gorącym apelem do osób, które mają jakąkolwiek wiedzę o losie nastolatka. Każdy, kto natknął się na zaginionego lub orientuje się w jego obecnym miejscu przebywania, powinien niezwłocznie poinformować organy ścigania. Wiadomości na temat chłopaka przyjmuje Komisariat Policji VII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-911, a także dyspozytorzy ogólnodostępnego całodobowego numeru alarmowego 112. Przekazującym informacje policja gwarantuje pełną anonimowość. Służby wraz ze zmartwioną rodziną Łukasza Seweryna liczą na każdy sygnał mogący przyczynić się do szczęśliwego finału sprawy i bezpiecznego powrotu 17-latka do bliskich.