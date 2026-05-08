W Krakowie uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę 7R Hub Nowa Huta, nowoczesnego centrum logistyczno-technologicznego. W ceremonii wzięli udział m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz przedstawiciele spółek 7R i Kraków Nowa Huta Przyszłości.

Docelowo kompleks osiągnie około 230 tys. m kw. powierzchni, stając się największym hubem logistyki miejskiej w Europie i wzmacniając potencjał gospodarczy wschodniego Krakowa. Inwestycja przekształca tereny poprzemysłowe w obszar nowoczesnej aktywności przemysłowo-technologicznej.

Projekt będzie wyróżniał się licznymi rozwiązaniami niskoemisyjnymi, takimi jak fotowoltaika i pompy ciepła, oraz ekologicznymi, obejmującymi zalesienie 10 ha i rewitalizację terenu.

Wielka inwestycja w Krakowie. Kamień węgielny wmurowany

Symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego dokonali prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, Wojciech Warian, prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz Andrzej Wroński, CEO w 7R, wraz z Tomaszem Lubowieckim, założycielem 7R. Prezydent Miszalski, podkreślił, że 7R Hub Nowa Huta w sposób bardzo konkretny wzmacnia potencjał gospodarczy wschodniej części Krakowa.

- Tereny objęte projektem strategicznym Kraków – Nowa Huta Przyszłości konsekwentnie przekształcają się w obszar nowoczesnej aktywności przemysłowo-technologicznej, a ten projekt jest jednym z kluczowych elementów tego procesu – zaznaczył Miszalski.

Dodał, że przedsięwzięcie pokazuje, iż rozwój miasta może skutecznie łączyć przyciąganie nowoczesnych inwestycji z rewitalizacją i ponownym wykorzystaniem terenów poprzemysłowych.

Obiecują ponad 2 tysiące miejsc pracy

Plany kompleksu 7R Hub Nowa Huta robią wrażenie. Budynki, które docelowo osiągną 230 tys. m kw., utworzą największy kompleks logistyki miejskiej w Europie. Integralnym elementem projektu jest infrastruktura przygotowana pod automatyzację oraz liczne udogodnienia dla operatorów logistycznych. Przejrzysty podział stref, wygodne układy dojazdów oraz logiczna organizacja funkcji mają wspierać sprawną codzienną działalność, zwiększając produktywność i oszczędzając czas i koszty operacyjne przedsiębiorstw. W projekcie zastosowano również rozwiązania niskoemisyjne, wspierające efektywność operacyjną i ograniczające ślad środowiskowy. Wśród nich znajdziemy inteligentny system zarządzania budynkiem, instalację fotowoltaiczną, centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i czujnikami CO2 oraz powietrzne pompy ciepła o współczynniku SCOP 4,15.

Co najważniejsze, powstanie hubu ma stanowić ożywienie dla krakowskiego rynku pracy, który po serii zwolnień grupowy, znalazł się w stagnacji.

- Szacuje się, że w hubie powstanie ponad 2 tysiące miejsc pracy, obejmujących zarówno produkcję, jak i zaawansowane obszary technologiczne. To impuls dla lokalnego rynku pracy oraz wzrost znaczenia Krakowa jako ośrodka nowoczesnego przemysłu - zapewnia krakowski magistrat.

