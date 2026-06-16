Nowa droga do Zakopanego! Musisz to wiedzieć, jeśli jedziesz w Tatry

Nowy wjazd do centrum Zakopanego. Kierowcy pojadą inną trasą

Od środy w Zakopanem zacznie działać nowy wjazd do centrum miasta. Kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka drogi, który połączy rondo im. Klimka Bachledy przy zakopiance z ulicą Szymony w pobliżu dworca PKP. Nowa trasa ma około 340 metrów długości. Choć nie jest długa, ma pomóc w rozładowaniu ruchu w mieście. Dzięki niej samochody jadące od strony Krakowa będą mogły dojechać do centrum nową drogą, bez konieczności przejazdu przez najbardziej zatłoczone fragmenty Zakopanego.

Jak poinformował podczas wtorkowego briefingu burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, od środy zmieni się także organizacja ruchu. Inne będzie pierwszeństwo przejazdu na ulicy Chramcówki oraz na skrzyżowaniu ulic Do Samków, Szymony i Chyców Potok. Władze miasta apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe.

"Bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie"

– Od środy zmienia się główny wjazd do Zakopanego. Bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie – powiedział burmistrz.

Do tej pory większość ruchu z zakopianki kierowała się przez ulice Kasprowicza i Nowotarską. Teraz samochody będą mogły rozjeżdżać się dwoma trasami. Według władz miasta powinno to poprawić płynność ruchu, szczególnie w czasie wakacji, gdy do Zakopanego przyjeżdżają tysiące turystów. Burmistrz podkreśla jednak, że nowy odcinek nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych miasta. – Są dni, kiedy w Zakopanem wszystkie drogi są zakorkowane. Ten odcinek nie sprawi, że korki całkowicie znikną, ale powinien poprawić przepustowość i lepiej rozłożyć ruch w mieście – ocenił Filipowicz. Budowa nowego połączenia kosztowała 6,4 mln zł. Inwestycja została sfinansowana w całości z budżetu miasta. Jak wyjaśniają samorządowcy, koszt był stosunkowo wysoki ze względu na konieczność wykonania dużych prac ziemnych i przygotowania terenu pod drogę.

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