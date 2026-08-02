Wielki finał pełen emocji

Za uczestniczkami wiele miesięcy przygotowań, a przed publicznością i jurorami wieczór pełen efektownych pokazów i wzruszających momentów. Wszystkie 24 finalistki zaprezentowały się w kilku odsłonach - od stylizacji casualowych, przez stroje kąpielowe, aż po eleganckie suknie wieczorowe i ślubne. Każda z nich marzyła o tym samym - zdobyciu najważniejszego tytułu w kraju.

Im bliżej ogłoszenia wyników, tym emocje w amfiteatrze rosły. Ostateczna decyzja zapadła dopiero po wszystkich prezentacjach i naradzie jury.

Miss Polski 2026 została Wiktoria Ptak z województwa podlaskiego

Tuż przed odczytaniem wyników emocje sięgały zenitu, a finalistki z niecierpliwością oczekiwały decyzji jury. Tegoroczną Miss Polski została Wiktoria Ptak, reprezentująca województwo podlaskie.

Koronę nowej zwyciężczyni przekazała ubiegłoroczna Miss Polski, Oliwia Mikulska, symbolicznie kończąc swoją kadencję.

Wyniki Miss Polski 2026:

Miss Polski 2026 - Wiktoria Ptak (woj. podlaskie)

I Wicemiss - Eliza Ciuła (woj. dolnośląskie)

II Wicemiss - Klaudia Weclas - (woj. mazowieckie)

III Wicemiss - Oliwia Krysiak (woj. podkarpackie)

IV Wicemiss - Klaudia Bartoszek (woj. pomorskie)

Choć każda z finalistek zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, wybór zwyciężczyni nie należał do łatwych. Widzowie zgromadzeni w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego oraz przed telewizorami do końca zastanawiali się, która z kandydatek usłyszy swoje nazwisko podczas kulminacyjnego momentu gali.

Finał Miss Polski tradycyjnie zakończył tegoroczny Festiwal Piękna w Nowym Sączu i był zwieńczeniem kilku dni wydarzeń poświęconych międzynarodowym konkursom piękności.

Konkurs z ponad 30-letnią historią

Miss Polski od lat pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych konkursów piękności w kraju. Wydarzenie od początku lat 90. wyłania reprezentantki Polski, które później biorą udział w międzynarodowych wyborach, promując nasz kraj na światowej scenie. Dzięki zdobytym licencjom laureatki i finalistki mają szansę występować w najważniejszych konkursach piękności oraz zdobywać doświadczenie podczas zagranicznych wydarzeń.