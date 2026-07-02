Odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony we wtorek (30 czerwca) na obwodnicy Krakowa.

System kontroluje 3,9 km odcinek autostrady A4 między węzłami: Łagiewniki i Kraków Wieliczka.

Dla samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h, a dla pojazdów ciężarowych do 80 km/h.

Jest to trzeci taki pomiar w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym kontrolowanym odcinku.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości kontroluje kierowców na autostradowej obwodnicy Krakowa

Odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Krakowa jest już aktywny. Nowy system kontroluje przejazd na liczącym 3,9 km odcinku autostrady A4 między węzłami: Łagiewniki i Kraków Wieliczka. Jest to fragment, na którym obowiązują następujące limity prędkości: dla samochodów osobowych 140 km/h, natomiast dla pojazdów ciężarowych limit wynosi 80 km/h.

W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów, które mierzą prędkość w jednym punkcie, OPP bazuje na wyliczeniu średniej prędkości pojazdu na całym kontrolowanym odcinku. System rejestruje dokładny moment wjazdu samochodu na monitorowany fragment trasy oraz moment jego wyjazdu. Na podstawie tych danych, a także znanej długości odcinka, obliczany jest czas przejazdu i w konsekwencji – średnia prędkość. Jeśli wyliczona średnia przekroczy dopuszczalny limit, właściciel pojazdu może spodziewać się mandatu.

Gdzie jeszcze w Małopolsce działa odcinkowy pomiar prędkości?

To już trzeci tego typu system, który w ostatnim czasie zaczął działać na terenie Małopolski. Pierwszy z niedawno uruchomionych OPP w Małopolsce zaczął działać w maju, również na autostradzie A4. Kontroluje on znacznie dłuższy, bo liczący aż 14,8 km odcinek, między węzłem Tarnów Centrum a MOP Jawornik. Z kolei na początku czerwca system odcinkowego pomiaru prędkości uruchomiono także na drodze krajowej nr 28 w Rabce-Zdroju. Tamtejszy odcinek, liczący 2,7 km, jest szczególnie wymagający, gdyż obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do zaledwie 50 km/h.

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