W Małopolsce utworzono dwa nowe rezerwaty przyrody: „Dolina Sztoły” i „Januszkowa Góra”, oba na terenie Nadleśnictwa Olkusz. Ich powstanie to efekt współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Nadleśnictwa Olkusz oraz Klubu Przyrodników.

„Dolina Sztoły” (19,67 ha) chroni dolinę rzeki Sztoły i źródło krasowe, a „Januszkowa Góra” (19,8 ha) obejmuje wapienne wzgórze z unikatowymi ostańcami skalnymi i jaskiniami.

Obydwa rezerwaty są dostępne dla turystów na wyznaczonych szlakach pieszych; obowiązuje tam zakaz zbierania grzybów i spacerowania z psami.

Dwa nowe rezerwaty przyrody w Małopolsce

Miłośnicy polskiej przyrody i pieszych wędrówek mają ogromne powody do radości. W zachodniej części województwa małopolskiego, na malowniczych terenach Nadleśnictwa Olkusz, utworzono dwa nowe rezerwaty przyrody: „Dolina Sztoły” oraz „Januszkowa Góra”. Powstanie tych obszarów chronionych to owoc wielomiesięcznej współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, leśników z Olkusza oraz stowarzyszenia Klub Przyrodników. Maria Gronicz, rzeczniczka Nadleśnictwa Olkusz, w wypowiedzi dla PAP podkreśliła, że te decyzje stanowią milowy krok w stronę wzmocnienia ochrony najcenniejszych przyrodniczo kompleksów leśnych i wodnych w całym województwie małopolskim.

Pierwszy z nowo powstałych obszarów chronionych to „Dolina Sztoły”, będący rezerwatem typu wodnego. Obejmuje on obszar o powierzchni blisko 20 hektarów, położony na terenie gmin Bukowno oraz Olkusz. Powstał on z myślą o zabezpieczeniu unikatowej doliny rzeki Sztoły, która zachwyca naturalną mozaiką siedlisk oraz rzadkim źródłem krasowym. Miejsce to charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością biologiczną.

Drugą przyrodniczą perełką jest rezerwat „Januszkowa Góra”, zlokalizowany w gminie Olkusz (obręb Podlesie). Chroni on cenny ekosystem leśny porastający wapienne wzgórze o wysokości 449 m n.p.m. Teren ten, o powierzchni 19,8 hektara, obfituje w unikatowe ostańce skalne, jaskinie oraz schroniska typowe dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W tamtejszym runie leśnym oraz na wapiennych skałach naukowcy odnotowali niezwykle bogate stanowiska rzadkich i chronionych mszaków oraz roślin.

Jakie zakazy obowiązują turystów w nowych rezerwatach?

Choć oba te urokliwe miejsca zostały oficjalnie otwarte dla ruchu turystycznego, to odwiedzający muszą bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych zasad ochrony przyrody. Poruszać można się wyłącznie po specjalnie wyznaczonych szlakach pieszych. Przedstawiciele nadleśnictwa apelują o rozsądek i przypominają o kluczowych zakazach.

Na terenie nowych rezerwatów kategorycznie zabrania się zbierania grzybów, niszczenia roślinności oraz wprowadzania psów. Złamanie tych reguł może skończyć się interwencją straży leśnej i mandatem karnym. Warto pamiętać, że dzięki powołaniu tych dwóch obszarów, na terenie Nadleśnictwa Olkusz funkcjonuje już łącznie sześć rezerwatów przyrody – obok nowych miejsc turyści mogą odwiedzać także rezerwaty Smoleń, Rusie Góry, Pazurek oraz Stołowa Góra im. R. Malika.

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