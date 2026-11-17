Wiceprezydent Karol Wałachowski ogłosił wstrzymanie przygotowań do budowy metra w Krakowie. Projekt zostanie wznowiony tylko w przypadku pozyskania miliardowych funduszy zewnętrznych.

Rezygnacja z metra ma otworzyć drogę do realizacji innych, pilnych inwestycji transportowych, w tym budowy siedmiu nowych tras tramwajowych w Krakowie.

Procedury projektowe dla pięciu nowych odcinków tramwajowych rozpoczną się w 2027 roku, a już w przyszłym roku ruszą realne prace projektowe dla linii do Osiedla Kliny i przystanku SKA w Opatkowicach.

W 2028 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji dla linii tramwajowych na osiedle Złocień oraz do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.

Budowa metra w Krakowie wstrzymana. W budżecie nie ma pieniędzy na projekt

Decyzja o wstrzymaniu przygotowań do jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w historii miasta wywołała ogromne poruszenie. Wiceprezydent Karol Wałachowski w rozmowie z portalem LoveKraków.pl nie gryzł się w język i wprost skrytykował działania poprzednich ekip rządzących miastem.

– Nie będziemy, jak poprzednie ekipy, obiecywać niczego z metrem. Wycofujemy się z tego projektu do czasu aż nie będzie centralnych czy europejskich pieniędzy – zadeklarował stanowczo zastępca Łukasza Gibały.

Oznacza to, że dopóki Kraków nie otrzyma gigantycznego, zewnętrznego dofinansowania liczonego w miliardach złotych, plany budowy podziemnej kolei trafią do szuflady.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu LoveKraków.pl wynika, że rezygnacji z inwestycji towarzyszyć będzie likwidacja referatu odpowiedzialnego dotychczas za projekt metra.

Zamiast metra będą nowe trasy tramwajowe

Wycofanie się z kosztownego projektu metra ma otworzyć drogę do realizacji innych, pilnych inwestycji transportowych. Władze Krakowa zaprezentowały plany przygotowania siedmiu nowych tras tramwajowych.

Jak poinformował Michał Starobrat, radny i lider klubu Kraków dla Mieszkańców, już w 2027 roku mają rozpocząć się procedury projektowe dla pięciu ważnych odcinków. Nowe torowiska mają połączyć m.in. Azory z Bronowicami Wielkimi oraz Cichy Kącik z Azorami. Zaplanowano także trasy w ciągu ulicy Lema oraz przedłużenie linii z pętli osiedle Piastów w kierunku przystanku kolejowego Kraków Piastów.

Szczególne powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy południowej części Krakowa. Radny Starobrat podkreślił, że już w przyszłym roku ruszą realne prace projektowe, a nie tylko dotychczasowe analizy koncepcyjne, dotyczące budowy wyczekiwanej linii tramwajowej do Osiedla Kliny i przystanku SKA w Opatkowicach. Z kolei w 2028 roku przygotowywana będzie dokumentacja dla linii na osiedle Złocień oraz do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.