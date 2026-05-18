Nowe osiedle przy ulicy Padniewskiego w Krakowie. Kiedy budowa?

W Nowej Hucie, w okolicach Łąk Nowohuckich, ruszyły prace nad nowym osiedlem mieszkaniowym. Przy ulicy Padniewskiego mają powstać dwa budynki, w których znajdzie się łącznie 148 mieszkań. Inwestycja jest realizowana przez spółkę SIM Ziemia Krakowska i ma być odpowiedzią na potrzeby ludzi, którzy szukają dachu nad głową w atrakcyjnej i zielonej okolicy, ale nie stać ich na kupno własnego M od dewelopera. Obecnie trwają prace projektowe, a urzędnicy przygotowują się do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pozwolenie na budowę zostanie wydane w pierwszym kwartale 2027 roku. Sama budowa ma potrwać około 30 miesięcy, co oznacza, że lokatorzy odbiorą klucze na początku 2029 roku.

Inwestycja będzie realizowana przy ulicy Padniewskiego w okolicy Łąk Nowohuckich. Jest to niezwykle atrakcyjna okolica z zielonym otoczeniem. Bardzo cieszymy się, że możemy tę inwestycję realizować właśnie tam, ponieważ uważamy, że jest to świetne miejsce dla osób, które chcą się rozwijać, budować rodziny. [...] Podpisaliśmy umowę na prace projektowe, co mamy nadzieję pozwoli nam pozyskać pozwolenie na budowę już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Po pozyskaniu środków rządowych, z których finansujemy inwestycje, chcemy niezwłocznie rozpocząć prace budowlane – powiedział Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska.

Dla kogo mieszkania SIM w Krakowie? Kryteria i koszty najmu

Program skierowany jest do konkretnej grupy mieszkańców. Chodzi o osoby pracujące, które mają średnie dochody. Są one zbyt zamożne, by starać się o mieszkanie socjalne od miasta, a z drugiej strony ich zarobki nie wystarczają na zaciągnięcie wysokiego kredytu w banku. Miasto planuje wprowadzić system punktowy, który pomoże wyłonić przyszłych najemców. Większe szanse na mieszkanie będą miały rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy. Urzędnicy rozważają także przyznanie dodatkowych punktów przedstawicielom ważnych zawodów, takich jak nauczyciele przedszkolni czy pielęgniarki. Ważną informacją jest fakt, że mieszkań nie będzie można wykupić na własność, ale najemcy będą musieli wpłacić na start od 10 do 30% wartości mieszkania jako swój wkład.

Jesteśmy w momencie przygotowania uchwały, którą przyjmie Rada Miasta, gdzie wymyślamy określoną punktację, kryteria. Przede wszystkim to jest skierowane do osób młodych, z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełonosprawnościami i rozważamy, żeby były tam też mieszkania dedykowane tym zawodom, których dzisiaj potrzebujemy w Krakowie, czyli np. nauczycielom przedszkolnym. Rozmawiamy także ewentualnie jeszcze o pielęgniarkach, to będzie też decyzja Rady Miasta. Mieszkaniec, który się zdecyduje, wkłada część partycypacji finansowej, ona jest około między 10% a 30%. Dla osób, które są 3 lata na rynku pracy, to już jest zupełnie do osiągnięcia – wyjaśniła Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa.

Czynsz w tych budynkach ma być niższy niż na wolnym rynku. Szacuje się, że opłata wyniesie około dwudziestu paru złotych za metr kwadratowy. Dla porównania, ceny najmu u prywatnych właścicieli są zazwyczaj znacznie wyższe.

Standard wykończenia i wielkość mieszkań przy ulicy Padniewskiego

W przeciwieństwie do wielu nowych inwestycji, gdzie buduje się głównie małe kawalerki, osiedle przy Padniewskiego ma stawiać na komfort rodzin. Większość lokali będzie miała 3 lub 4 pokoje. Budynki będą miały 5 pięter nad ziemią oraz dwie kondygnacje podziemne, gdzie zaplanowano ponad 170 miejsc parkingowych dla samochodów. Co ważne, mieszkania zostaną oddane lokatorom w standardzie "pod klucz". Oznacza to, że po odebraniu kluczy nie trzeba będzie przeprowadzać uciążliwych remontów, kłaść podłóg czy malować ścian, bo wszystko będzie już gotowe do zamieszkania. Projektanci pomyśleli również o ekologii, dlatego na dachach bloków pojawi się zieleń.

Chcemy zaoferować mieszkańcom większe metraże, żeby zapewnić im duży komfort. To nie będą małe mieszkania. Nie chodzi o to, żeby zrobić ich jak najwięcej. Chcemy je zrobić w odpowiednim standardzie i zapewnić mieszkańcom szansę na rozwój i na budowę rodziny – zaznaczył Aleksander Gołdynia.

Inwestycje SIM przy Dekerta i Wielickiej. Co jeszcze buduje miasto?

Ulica Padniewskiego to nie jedyne miejsce w Krakowie, gdzie powstają tanie mieszkania na wynajem. Kolejne duże projekty są planowane przy ulicy Dekerta oraz Wielickiej. Na ulicy Dekerta powstanie 190 mieszkań, a połowa terenu zostanie przeznaczona na ogólnodostępny park. Z kolei przy Wielickiej powstanie 73 mieszkań, ale tam inwestycja zostanie połączona z budową nowego, dużego przedszkola z placem zabaw i ogrodem.

Czynsze będą rzeczywiście wyższe niż w najmie komunalnym. To będzie część, która jest niższa niż na rynku, wychodzi około dwudziestu paru złotych za metr kwadratowy. To są mieszkania już w takim standardzie oddawane pod klucz. [...] Kolejna inwestycja to jest Dekerta, w której 50% będzie w ogóle zaaranżowana zieleń, wspólnym parkiem otwartym dla wszystkich mieszkańców – mówiła Maria Klaman.

Całkowity koszt budowy samych bloków przy ulicy Padniewskiego to około 80 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszy unijnych oraz rządowych dotacji dla samorządów. Decyzje o tym, kto ostatecznie otrzyma mieszkania w pierwszej kolejności, zostaną podjęte przez Radę Miasta po wakacjach 2026 roku.