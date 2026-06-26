Nowe zasady nauczania w polskich szkołach. Co zmieni się od września 2026?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-26 14:00

d roku szkolnego 2026/2027 wchodzi w życie zreformowana podstawa programowa. Nowe przepisy będą dotyczyć przedszkolaków oraz uczniów konkretnych klas podstawówek, stawiając mocny nacisk na rozwój umiejętności praktycznych oraz dbałość o równowagę cyfrową wśród młodzieży.

Wraz z nadejściem 1 września 2026 roku do przedszkoli, a także klas pierwszych i czwartych zagości odświeżona podstawa programowa nazwana „Reforma26. Kompas Jutra”. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślają, że głównym założeniem nowelizacji jest nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i redukcja czasu przed urządzeniami cyfrowymi u najmłodszych.

Nauczycielka wyjaśnia uczniowi zagadnienie w klasie, skupiając się na rozwoju umiejętności praktycznych i cyfrowej równowadze, co jest kluczowe w kontekście nadchodzących zmian w edukacji, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
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Reforma edukacji w roku szkolnym 2026/2027. Kluczowe zmiany dla najmłodszych

Wdrażanie zreformowanych przepisów ma przebiegać etapami. Z biegiem czasu nowe wytyczne obejmą kolejne grupy wiekowe oraz placówki ponadpodstawowe. Resort edukacji twierdzi, że modernizacja systemu ułatwi młodzieży adaptację w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Urzędnicy zwracają uwagę na fakt, że współcześni uczniowie będą w przyszłości obejmować stanowiska pracy, które obecnie w ogóle nie funkcjonują na rynku.

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