Nowe zasady nauczania w polskich szkołach. Co zmieni się od września 2026?

Wraz z nadejściem 1 września 2026 roku do przedszkoli, a także klas pierwszych i czwartych zagości odświeżona podstawa programowa nazwana „Reforma26. Kompas Jutra”. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślają, że głównym założeniem nowelizacji jest nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i redukcja czasu przed urządzeniami cyfrowymi u najmłodszych.

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Reforma edukacji w roku szkolnym 2026/2027. Kluczowe zmiany dla najmłodszych

Wdrażanie zreformowanych przepisów ma przebiegać etapami. Z biegiem czasu nowe wytyczne obejmą kolejne grupy wiekowe oraz placówki ponadpodstawowe. Resort edukacji twierdzi, że modernizacja systemu ułatwi młodzieży adaptację w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Urzędnicy zwracają uwagę na fakt, że współcześni uczniowie będą w przyszłości obejmować stanowiska pracy, które obecnie w ogóle nie funkcjonują na rynku.