Ciało 73-latki znaleziono w domu. Na miejscu pracują śledczy

We wtorek, 6 października około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu zwłok w jednym z domów jednorodzinnych w Zagórzu. Kobietę odnalazł jeden z członków rodziny. Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, ujawnili na ciele 73-latki obrażenia wskazujące na udział osób trzecich.

Dom został zabezpieczony, a policjanci rozpoczęli szczegółowe oględziny. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczają ślady i próbują odtworzyć wydarzenia, które poprzedziły śmierć kobiety.

Wielka obława pod Chrzanowem. W akcji śmigłowiec, drony i psy

W związku ze sprawą policja ogłosiła alarm dla chrzanowskich funkcjonariuszy. Trwa intensywna obława za 49-letnim synem ofiary. Mężczyzna może mieć związek ze śmiercią 73-latki. Policjanci sprawdzają teren i prowadzą działania mające doprowadzić do jego odnalezienia.

W poszukiwaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec. Zaangażowanie tak dużych sił pokazuje, że funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Policja nie informuje na razie, gdzie dokładnie może przebywać poszukiwany mężczyzna.

Śledczy ustalają, co wydarzyło się w domu 73-latki

Na tym etapie śledztwa nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do śmierci kobiety. Nie jest również znany motyw zdarzenia. Kluczowe dla śledczych będą wyniki oględzin miejsca oraz pozostałe zabezpieczone dowody.

Policja podkreśla, że czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia oraz rolę osób, które mogą mieć z nim związek. Poszukiwany 49-latek jest obecnie osobą, której policja chce przede wszystkim odnaleźć i przesłuchać w związku ze sprawą.