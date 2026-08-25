Ostatni weekend ESKA Summer City! Pożegnamy wakacje z muzyką, kawą i wielką taneczną energią

Ostatni piątek wakacji? Tylko w takim klimacie!

Na pożegnanie wakacji ESKA Summer City zabiera Was do wyjątkowego miejsca w Suchej Beskidzkiej. Czeka na nas CafeTEria Oranżeria – XIX-wieczny budynek dawnej oranżerii, położony w samym sercu parku zamkowego.

To miejsce aż prosi się o chwilę oddechu. Wyjątkowa architektura, zieleń, bliskość natury i spokojna atmosfera sprawiają, że można tu naprawdę zwolnić. To idealna przestrzeń na weekendowy relaks, romantyczne popołudnie albo po prostu kawę i chwilę wytchnienia od codziennego pośpiechu.

Ale spokojnie – nie zabraknie również muzyki!

W piątek odbędzie się kolejna odsłona Muzycznego Piątku. Tym razem na żywo wystąpi duet wokalny Dominika Lenart i Szymon Nikiel, laureaci „Talentów Małopolski”. W otoczeniu drzew i parkowej zieleni zabrzmią największe światowe hity w klimatycznych, pełnych emocji aranżacjach. Będzie soul, będzie spokojnie i będzie bardzo wakacyjnie. A do tego kawa, koktajl i muzyka na żywo. Brzmi jak idealny sposób na rozpoczęcie ostatniego weekendu wakacji.

Oczywiście na miejscu pojawi się także ESKA Summer City. Wpadnijcie się z nami przywitać, zgarnąć wakowe gadżety i wspólnie pożegnać lato!

W sobotę wskakujemy na parkiet. Wielki Maraton Zumba Fitness w Niepołomicach

W sobotę 29 sierpnia klimat zmieni się o 180 stopni. Z Suchej Beskidzkiej przenosimy się do Niepołomic, gdzie odbędzie się IV Niepołomicki Maraton Zumba Fitness.

To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią muzykę, taniec i aktywne spędzanie czasu. Organizatorzy zapowiadają nie zwykły trening, ale prawdziwe taneczne doświadczenie – z dużą dawką energii i mocnym instruktorskim składem.

Zanim rozpocznie się maraton Zumba, uczestnicy będą mogli rozgrzać się podczas treningu Strong Nation, który poprowadzi Dominika Waksmundzka. Później parkiet przejmą instruktorzy i tancerze, którzy zadbają o to, by nikt nie stał bezczynnie pod ścianą.

Na scenie pojawią się m.in. Łukasz Grabowski, Emilia Furman, Jakub Tworek, Anna Grzybowska, Konrad Wrona, Barbara Marchelek, Paweł Gorzelak, Monika Kołodziej, Paweł Błaszkiewicz, Gabriel Rosastolato, Angelika Głogowska-Piwowar, Rubitwins – Dominika i Patrycja Rubinkowskie oraz organizatorka wydarzenia Jolanta Sosnal.

Będzie więc naprawdę gorąco – nawet jeśli za oknem lato będzie już powoli ustępować jesieni.

Organizatorzy zachęcają również do zabawy w wakacyjnym klimacie. Plażowe i rajskie akcenty są mile widziane, bo przecież nie ma lepszego sposobu na pożegnanie lata niż wspólna zabawa na parkiecie!